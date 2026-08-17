Afectadas por la degradación casi la mitad de las tierras del mundo

Los pastizales cubren más de la mitad de la superficie terrestre de la Tierra, pero son uno de los ecosistemas más olvidados y degradados del planeta

La degradación afecta a cerca del 40 por ciento de la tierra en el orbe.

La degradación afecta hoy el 40 por ciento de la tierra del mundo, con impactos de gran alcance en la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, los medios de subsistencia y la estabilidad económica.

En ese sentido, el 17 período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) es organizado por Mongolia en su ciudad capital, Ulán Bator, del 17 al 28 de agosto, bajo el tema «Restauración de tierras. Restaurar La Esperanza».

Se espera que la COP17 reúna a delegados de las 197 Partes de la CLD, junto con líderes de gobierno, empresas y sociedad civil, así como científicos, jóvenes, pueblos indígenas, pastores y pequeños agricultores.

La cita busca forjar soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, reconociendo que el restablecimiento de la tierra también es esencial para reducir la inestabilidad, prevenir el desplazamiento y fortalecer la seguridad humana y nacional en las regiones vulnerables.

La COP17 ofrece un momento crucial para que los países y socios fortalezcan la implementación y movilicen una mayor inversión en resiliencia a la sequía y gestión sostenible de la tierra.

Con un vasto territorio de 1,56 millones de kilómetros cuadrados, Mongolia es uno de los países más afectados por la desertificación y la degradación de la tierra, con casi el 77 por ciento de sus tierras degradadas.

La organización de la COP17 de la CLD en Ulán Bator pondrá un enfoque internacional en las prioridades de restauración de la tierra, incluidos los enfoques que salvaguardan los medios de vida, la seguridad alimentaria y los ecosistemas en las regiones de tierras secas.

La COP17 se lleva a cabo durante el Año Internacional de las Naciones Unidas de las Rangalandas y Pastoralistas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esto presenta una gran oportunidad para acelerar la acción sobre la gestión sostenible, la restauración y la conservación de los pastizales, al tiempo que destaca las necesidades de las comunidades de pastores que dependen directamente de estos ecosistemas para su subsistencia.

Durante la conferencia de dos semanas, un segmento de alto nivel incluirá diálogos ministeriales, junto con foros de múltiples partes interesadas y discusiones temáticas sobre integración científico-política, innovación y soluciones, herramientas y tecnologías, y financiamiento.

Se espera que la COP17 catalice la acción colectiva sobre los pastizales, la resiliencia y el agua, así como los sistemas alimentarios y la salud del suelo.

Los pastizales cubren más de la mitad de la superficie terrestre de la Tierra, apoyan los medios de vida directos de unos 500 millones de personas y proporcionan la sexta parte de las necesidades de nutrición del mundo, pero son uno de los ecosistemas más olvidados y degradados del planeta.