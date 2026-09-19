Afectados por intoxicación en Matanzas ya están de alta hospitalaria

Vómitos y diarreas constituyeron los principales síntomas presentados, y desde el primer reporte se activó de manera inmediata el Sistema de Urgencias Médicas de la provincia

Ya de alta hospitalaria se encuentran todos los pacientes atendidos hasta el momento a raíz de un brote de intoxicación alimentaria suscitado el día 18 reciente, por el consumo de alimentos elaborados en un establecimiento local del municipio matancero Pedro Betancourt, perteneciente al área de salud Cesáreo Sánchez.

Yamira López García, directora general de Salud Pública en la provincia, informó vía telefónica a la ACN que el brote evolucionó, hasta el momento, sin casos graves o críticos reportados, y que se identificaron 29 personas con sintomatología (siete adultos y 22 niños).

Aseveró que los 11 pacientes (tres adultos y ocho menores) remitidos para una atención más especializada se encuentran ya en sus viviendas; vómitos y diarreas constituyeron los principales síntomas presentados, y desde el primer reporte se activó de manera inmediata el Sistema de Urgencias Médicas de la provincia.

Una nota oficial emitida por la Dirección General de Salud Pública en Matanzas (DGSP) aseguró que se dispone de todos los recursos médicos, insumos y esquemas de hidratación necesarios para la recuperación total de los afectados; y recomienda a la población mantener extremas medidas de higiene en la elaboración y consumo de alimentos, así como también acudir de inmediato a un centro de Salud ante la aparición de síntomas similares.

Insiste el comunicado compartido por medios de prensa y redes sociales digitales en que las autoridades de Salud Pública en Matanzas mantienen el compromiso de informar con transparencia, y trabajar por el bienestar de los niños y adultos.