Se forma la depresión tropical Seis en el océano Atlántico nororiental

Este sistema no ofrece peligro para Cuba y solo es de interés para la navegación en esa área

En la mañana de hoy sábado, un área de bajas presiones situado al suroeste de las islas Azores mostró una mejor organización en sus áreas de nublados y una circulación cerrada convirtiéndose en la depresión tropical Seis de la actual temporada ciclónica. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión central de 1009 hectopascal.

A las once de esta mañana la región central se estimó en los 32.6 grados de latitud Norte y 33.6 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 845 kilómetros al suroeste de las islas Azores, en el lejano océano Atlántico oriental. Se desplaza lentamente hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas la depresión tropical Seis mantendrá un desplazamiento lento, girando al nordeste sobre aguas abiertas del océano Atlántico. El sistema continuará ganando ligeramente en organización e intensidad, luego de 24 horas comenzará a debilitarse gradualmente.

Este sistema no ofrece peligro para Cuba y solo es de interés para la navegación en esa área. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy sábado.

(Tomado del Instituto de Meteorología)