La columna del navegante: El dilema de las farmacias

Escambray abre espacio a la opinión de sus lectores sobre un complejo proceso que intenta aliviar el déficit de medicamentos e insumos médicos que padece el sistema de Salud de la isla

Las nuevas formas de gestión en los servicios farmacéuticos han generado polémica entre los cubanos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La incorporación de formas de gestión no estatal a los servicios farmacéuticos avanza con la evaluación de 36 proyectos para la administración de farmacias comunitarias, según informó a la prensa Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De las propuestas presentadas, tres se encuentran en proceso de constitución, otras 14 cuentan con el aval para continuar los trámites correspondientes y, hasta la fecha, todavía no ha comenzado a prestar servicios al público ninguna farmacia bajo esta modalidad, precisó la referida fuente.

Consciente de la polémica generada por esta medida, una de las 176 transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país, Escambray abre espacio a la opinión de sus lectores sobre un complejo proceso que intenta aliviar -al menos en parte- el déficit de medicamentos e insumos médicos que padece el sistema de Salud de la isla.