¿Por qué El Niño supone una amenaza global a corto plazo?

Ola de calor en Atenas, Grecia, el 21 de julio de 2026.

El intenso episodio del fenómeno de El Niño que atraviesa el mundo podría hacer que a comienzos de 2027 la temperatura media global mensual supere por primera vez los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, según proyecciones del centro de investigación oceánica y atmosférica Rosenstiel School de la Universidad de Miami.

De acuerdo a las estimaciones citadas por Bloomberg, la probabilidad de que ocurra este aumento se sitúa entre el 35 % y el 40 %. Ben Kirtman, decano del centro, afirmó que ese porcentaje «es realmente grande». Según explicó, este escenario responde a la combinación de un El Niño excepcionalmente intenso y una posible aceleración del calentamiento global.

Las estimaciones aumentaron de forma significativa en las últimas semanas después de que los meteorólogos elevaran sus previsiones sobre el actual fenómeno, que podría convertirse en el más fuerte de la historia moderna. Los científicos también analizan una posible aceleración del calentamiento global, cuyas causas aún intentan comprender.

Aunque superar los 2 °C de calentamiento durante un solo mes tendría un carácter principalmente simbólico, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU concluyó que cada incremento de la temperatura modifica las condiciones de temperatura, las precipitaciones y la humedad del suelo. Kirtman afirmó que cruzar ese umbral es relevante porque «muy pronto estaremos midiendo cuántos meses al año lo superamos».