AHS de Cuba prepara edición XXX del Festival de Trovadores Longina

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) ultima detalles hoy para el XXX Festival de Trovadores Longina canta a Corona, que acogerá en próximos días la central provincia Villa Clara, dedicado este año al cantautor Silvio Rodríguez.

Esta edición tendrá lugar del 7 al 11 de enero, con el apoyo de numerosas instituciones y artistas y cinco jornadas de conciertos, exposiciones y encuentros culturales, informa el programa publicado por la organización en su perfil de Facebook.

El cronograma incluye actividades en esta ciudad cabecera y otros municipios de la provincia, como Caibarién, donde se realizará la tradicional peregrinación a la tumba de Manuel Corona, inspirador del festival.

La inauguración de la jornada tendrá lugar el miércoles 7 en la Galería Pórtico, con la exposición fotográfica Carto(fotografía) de una gira de Silvio, del artista Kaloian Santos; en la noche, el teatro de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas acogerá el primer concierto, con Adrián Berazaín, Nelson Valdés, El Kikirí de Cisneros y el músico venezolano Ernesto Luis.

Los espacios previstos para la realización de la edición XXX del Longina serán el Centro Latinoamericano, Casa del Joven Creador, el Museo Artes Decorativas, la Biblioteca Martí, el Cine Camilo, el Teatro Guiñol y el emblemático Mejunje, entre otros.

Además del talento nacional, se espera la participación de artistas internacionales provenientes de México, Colombia, Venezuela, Argentina y Alemania.

El sábado 10, el reconocido trovador Silvio Rodríguez dialogará con cantautores en la Biblioteca Martí, donde también se exhibirá su muestra fotográfica, Retratos; al tiempo, Amaury Pérez Vidal (Premio Nacional de Música 2025) y Abel Acosta ofrecerán un concierto en el centro cultural El Mejunje.

Entre los invitados nacionales a la jornada figuran Fidel Díaz Castro, Santa Massiel, Ariel Barreiros, La Trovuntivitis, Roly Berrío, Enrique Téllez, Henry Fonseca y Erick Sánchez, por solo citar algunos.

La programación se enriquecerá con presentaciones de libros, revistas, espacios de descarga, el Ring Poético de Caibarién y actuaciones en los municipios Santo Domingo y Manicaragua en compañía de los artistas Tony Ávila y Adrián Berazaín, respectivamente.

El Festival Longina canta a Corona celebra la canción de autor y el legado trovadoresco y se consolida como una de las jornadas culturales más importantes de Cuba, al reunir a creadores de varias generaciones en un ambiente de arte compartido y compromiso con el género.