Alarma en base usada por EEUU en Reino Unido: cinco arrestados y Trump habla de “gran daño”

El presidente estadounidense sostuvo que los sospechosos habían estado bajo investigación y resaltó la colaboración británico-estadounidense que precedió a las detenciones

Donald Trump aseguró que los detenidos buscaban provocar un “gran daño”.

Cinco hombres fueron arrestados cerca de RAF Fairford, una estratégica base británica utilizada por fuerzas estadounidenses, tras detectarse tres vehículos sospechosos durante la madrugada. La Policía Metropolitana investiga presuntos delitos relacionados con explosivos y sospecha de preparar un acto terrorista, mientras Donald Trump aseguró que los detenidos buscaban provocar un “gran daño”.

El operativo comenzó aproximadamente a las 12:45 a.m. del domingo 27 de septiembre, después de un aviso sobre tres vehículos que parecían dirigirse hacia RAF Fairford. Agentes armados respondieron y detuvieron a los cinco hombres en Whelford, inicialmente bajo sospecha de violaciones a la legislación británica sobre explosivos.

Posteriormente, los cinco también fueron arrestados bajo sospecha de preparar un acto terrorista, mientras Counter Terrorism Policing asumió la investigación. Las autoridades establecieron un perímetro de 400 metros alrededor de los vehículos mientras especialistas militares en desactivación de explosivos comenzaron a examinarlos.

Como medida preventiva, alrededor de 85 hogares recibieron instrucciones de evacuar mientras continuaba la inspección, según la Policía de Gloucestershire. Las autoridades habilitaron un centro recreativo cercano para residentes sin otro lugar donde permanecer durante el despliegue de seguridad.

RAF Fairford alberga unidades estadounidenses y funciona como una importante instalación operativa para bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. La base también ha sido utilizada durante el conflicto con Irán, aumentando su relevancia estratégica dentro de las operaciones militares estadounidenses en Europa.

Trump destaca cooperación con Reino Unido

El presidente estadounidense sostuvo que los sospechosos habían estado bajo investigación y resaltó la colaboración británico-estadounidense que precedió a las detenciones. “Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra base, y trabajar con los británicos salió muy bien y los atrapamos”, declaró Trump.

La afirmación presidencial sobre un posible ataque contra la instalación va más allá de lo confirmado hasta ahora públicamente por los investigadores británicos. La Policía Metropolitana únicamente ha confirmado sospechas de preparación de un acto terrorista y delitos vinculados con explosivos, mientras continúa recopilando evidencia.

Tampoco se ha divulgado oficialmente la nacionalidad de los detenidos ni una eventual conexión con algún Estado, organización extranjera o el conflicto con Irán.

¿Qué se sabe del posible ataque?

El caso ocurre mientras Fairford mantiene un papel sensible por su utilización estadounidense durante las operaciones relacionadas con el conflicto iraní. La Policía pidió expresamente evitar especulaciones y seguir canales oficiales mientras especialistas determinan qué contenían los vehículos y reconstruyen los movimientos de los detenidos.

La investigación deberá aclarar si existían explosivos preparados para utilizarse, cuál era el objetivo previsto y si otras personas participaron en la planificación. Por ahora, el elemento confirmado es que cinco hombres permanecen detenidos y que el caso está formalmente en manos de las autoridades antiterroristas británicas.