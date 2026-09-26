Trump sobre Cuba: «No creo que necesitemos recurrir a la vía militar»

«Queremos abrir Cuba a nuestra gente», dijo el presidente de EE.UU., una declaración cargada de polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado la posibilidad de una operación militar contra Cuba, afirmando que solo quiere «abrir» la isla a su pueblo.

El líder hizo estas declaraciones al salir de la Casa Blanca este sábado rumbo a Knoxville, Tennessee. «Yo diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos recurrir a la vía militar», dijo el mandatario a la prensa. «Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente«, agregó.

Cerco estadounidense contra Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según la Casa Blanca, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

La Habana sistemáticamente ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. Díaz-Canel respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales.