Valoran expertos internacionales impacto de cumbre Xi-Trump

El mandatario chino finalizó una visita en la que el resultado más notable, según expertos, es el acercamiento y el diálogo para dirimir controversias y gestionar las diferencias

El presidente de China, Xi Jinping (i), saluda a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita a los Archivos Nacionales de Estados Unidos este viernes, en Washington (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán

La reunión entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, recibe este sábado valoraciones positivas de representantes internacionales, quienes destacan su importancia para la estabilidad de los vínculos bilaterales y el orden global.

Ambos sostuvieron varios encuentros en diversos formatos durante la visita de Estado del mandatario chino a aquella nación.

En esas conversaciones, Xi señaló que sus países deben convertir en acciones la nueva definición de una relación bilateral constructiva, estratégica y estable, con el propósito de avanzar hacia un futuro más saludable y sostenible.

El mandatario chino afirmó además que el diálogo franco, profundo y sostenido permite a Beijing y Washington incrementar el entendimiento, buscar puntos de coincidencia y acumular confianza pese a sus diferencias.

Sobre esto, el expresidente de Seychelles Vincent Meriton consideró que el encuentro fue necesario y oportuno ante un escenario internacional marcado por tensiones e incertidumbre económica, y destacó la importancia del diálogo directo entre las dos mayores economías mundiales.

Por su parte, el experto etíope en relaciones internacionales y asuntos chinos Melaku Mulualem señaló que los contactos de alto nivel pueden contribuir a reducir el riesgo de errores de cálculo y transformar una confrontación imprevisible en una competencia controlable.

El investigador malasio Azmi Hassan afirmó que una relación bilateral más estable y saludable beneficiaría a China y Estados Unidos y tendría efectos positivos para otros países, al tiempo que destacó la importancia de la comunicación, la cooperación y la coexistencia pacífica.

En materia económica, Xi subrayó que los intereses de China y Estados Unidos están profundamente vinculados y que existe un amplio espacio para la cooperación, por lo que llamó a ambas partes a avanzar hacia una relación comercial estable y mutuamente beneficiosa.

En este sentido, la portavoz del Fondo Monetario Internacional Julie Kozack señaló que el diálogo entre los dirigentes de las dos mayores economías mundiales favorece a ambos países y a la economía global.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, Michael Hart, destacó la importancia de la estabilidad de las relaciones bilaterales para las empresas estadounidenses.

En otro orden, el titular de Qualcomm China, Meng Pu, indicó que el diálogo entre las dos naciones crea un entorno más estable para la innovación, la investigación y la cooperación industrial.

El mandatario chino finalizó una visita en la que el resultado más notable, según expertos, es el acercamiento y el diálogo para dirimir controversias y gestionar las diferencias.

De cara a lo que queda del año, hay dos oportunidades más para que ambos vuelvan a encontrarse: la reunión de APEC en China y la Cumbre del G20 en Estados Unidos.