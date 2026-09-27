Tormenta en noreste de EEUU: un muerto y cortes masivos de energía

En zonas de Boston, Nueva York y Nueva Jersey persistían las alertas de inundaciones costeras y fuertes vientos

La tormenta del noreste ha ocasionando lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones repentinas. (Foto: PL)

El noreste de Estados Unidos vive un fin de semana pasado por agua, debido a una intensa tormenta que ha provocado al menos una muerte y afectaciones generalizadas del servicio eléctrico, pronosticándose para hoy un tiempo pésimo.

La tormenta del noreste (nor’easter) es un sistema hidrometeorológico que se desplaza a lo largo de la costa este de Estados Unidos, ocasionando lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones repentinas.

Según los reportes, la víctima fatal fue un hombre de 56 años, quien falleció tras la caída de un árbol en la ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía. Unos 95 mil clientes quedaron sin electricidad la mayoría en el estado homónimo, y también en los vecinos Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts.

Medios de prensa como la CNN reseñaron que en la región se cancelaron festivales de música y otros eventos; se notificaron alrededor de tres mil vuelos con retrasos y hubo más de 430 cancelaciones en todo el país. Por su parte, la compañía Amtrak Northeast advirtió sobre problemas con el transporte ferroviario.

En zonas de Boston, Nueva York y Nueva Jersey persistían las alertas de inundaciones costeras y fuertes vientos. El Aeropuerto Internacional Logan de Boston, registró el mayor número de cancelaciones y retrasos, siendo el más afectado.