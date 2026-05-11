Alerta el PNUD sobre polarización tóxica en Latinoamérica y Caribe

Un informe de la agrupación concluye que cada vez más personas en la región están insatisfechas con la democracia e indiferentes ante el tipo de sistema político

La polarización política en América Latina y el Caribe ha crecido rápidamente en las últimas décadas y supera el promedio mundial.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este lunes el informe “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026”.

El reporte anual del PNUD sobre democracia y desarrollo fue presentado por la directora del organismo para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, en presencia del presidente Yamandú Orsi.

Según el documento, la polarización tóxica, el avance del crimen organizado y las economías ilícitas y la rápida adopción de las inteligencias artificiales y plataformas digitales presionan actualmente a la democracia en la región.

También los movimientos migratorios a escalas inéditas en América Latina y el Caribe y el cambio climático junto a la pérdida de biodiversidad, y la contaminación

El informe concluye que en la región el avance de la democracia coincidió con mejoras notables en términos de desarrollo humano y crecimiento económico en muchos países.

Consigna que la representación política femenina ha aumentado en las últimas décadas, pero la región aún no alcanza la paridad de género.

Cada vez más personas en la región están insatisfechas con la democracia e indiferentes ante el tipo de sistema político, reconoce el texto.

Subraya que la polarización política en América Latina y el Caribe ha crecido rápidamente en las últimas décadas y supera el promedio mundial.

Dice que los grupos sociales están recurriendo a formas violentas para dirimir sus conflictos.

Por su parte el presidente Orsi dijo que su país debe tratar de ocupar todos los espacios multilaterales posibles que impliquen acercamientos y acuerdos: “como países, deberíamos ser capaces de ser constructores de climas”, definió.