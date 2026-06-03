Alerta Parlatino sobre amenazas de EEUU contra Cuba

El legislativo regional instó a las partes involucradas, a los legisladores defensores de la paz y los derechos humanos, y a la sociedad civil, a prevenir una acción militar contra la nación antillana

Agencia Prensa Latina

3 junio, 2026 - 7:01pm

Rolando González, actual presiente de Parlatino. (Foto: PL)

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) alertó este miércoles sobre lo que llamó real y peligrosa amenaza de uso de la fuerza militar, en alusión a recientes declaraciones de autoridades de Estados Unidos.

El legislativo regional, que preside Rolando González, aprobó una declaración en la que ratifica su apego a los principios del Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En ese sentido, apunta que a esa escalada contra la isla se unen las recientes órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, que recrudecen, a niveles extremos, el bloqueo económico, comercial y financiero; el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales que son parte de una política de asfixia injustificada.

El impacto de esa política daña la calidad de vida de la ciudadanía, compromete el derecho a la vida, y genera una situación que agudiza el sufrimiento colectivo, precisa el mensaje.

En el documento, Parlatino urge a emplear del diálogo y la negociación.

En ese sentido, insta a las partes involucradas, a los legisladores defensores de la paz y los derechos humanos, y a la sociedad civil, a prevenir una acción militar contra la nación antillana que provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría la región como Zona de Paz con consecuencias incalculables.

«El Parlatino está junto a los pueblos de la región y su derecho al desarrollo, la democracia, la autodeterminación y la paz», subraya el pronunciamiento.

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