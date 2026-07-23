Sancti Spíritus: Estudio sin precedentes en Cuba contribuirá a detección temprana del autismo

La investigación, Premio Provincial Anual de Salud 2026, es realizada de conjunto con una universidad brasileña y apuesta por el empleo de técnicas que van más allá del diagnóstico clínico

Los niños con trastornos del espectro autista deben recibir una atención personalizada, afirmó la doctora Iris Dany Carmenate. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

En alianza con la Universidad Federal Río Grande del Sur, de Brasil, un equipo multidisciplinario de Sancti Spíritus realiza un estudio dirigido a la detección de los trastornos del espectro autista (TEA) en niños con síntomas de alarma, a través de marcadores neurobiológicos predictores de esta enfermedad; investigación sin precedentes en Cuba, galardonada con uno de los premios anuales de la Salud 2026 en la provincia.

De acuerdo con la doctora Iris Dany Carmenate Rodríguez, especialista de segundo grado en Psiquiatría Infantil e investigadora principal de dicho estudio, el objetivo es la obtención de marcadores neurobiológicos cuantificables que, unido las manifestaciones clínicas observables y a las pautas diagnósticas establecidas en los clasificadores vigentes, puedan facilitar el diagnóstico oportuno en los niños con TEA.

El examen se ejecuta a través de un conteo de células sanguíneas: realización de un leucograma completo y un conteo de plaquetas donde se calculan los índices de inflamación para dar salida a los objetivos del estudio, acotó la especialista.

Los perfiles inflamatorios —agregó— son muy tomados en cuenta actualmente por la comunidad científica internacional pues se habla no solo de factores biológicos, genéticos, ambientales, estructurales y funcionales; sino, también, de sistema inmune y de neuroinflamación.

La investigación, que forma parte de la tesis doctoral “Marcadores neurobiológicos predictores de trastornos del espectro autista en niños con signos de alarma”, cuenta con el apoyo de la mencionada casa de altos estudios brasileña; que en cumplimiento de los acuerdos de colaboración entre Cuba y esa nación, facilitan la realización de otros marcadores como las citocinas inflamatorias, que son más específicos.

El estudio, iniciado hace cuatro años y en desarrollo, incluye 50 niños que padecen TEA y 29 casos controles; todos de la provincia espirituana, y en su gran mayoría diagnosticados de forma tardía, añadió Carmenate Rodríguez.

Está demostrado que, a pesar de conocerse tempranamente la manifestación de señales indicativas de que el paciente posee algún trastorno de este tipo, el diagnóstico del TEA suele realizarse, como tendencia, a los cuatro o cinco años, consideró la especialista.

Niños espirituanos celebran cada 2 de abril el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo.

Según refiere la también máster en Ciencias de la Educación Superior, el autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico de origen multifactorial que dura toda la vida y tiene una afectación importante en la comunicación, en la interacción social, el lenguaje y en la presencia de conductas rígidas, estereotipadas, llamativas, que no están a tono con el desarrollo neurotípico de un niño.

En Sancti Spíritus, funciona una consulta provincial en la que participa un grupo multidisciplinario conformado por psiquiatras infantiles, psicólogos, psicopedagogos, logopedas y un equipo de educadores de la Enseñanza Especial.

Para los profesionales de esta área, resulta muy complejo el diagnóstico oportuno de los TEA por limitarse solamente al cuadro clínico y a lo que establecen las pautas diagnósticas, que en edades tempranas es difícil aplicar a estos niños; contar con marcadores cuantificables, medibles que le den más sustento a un diagnóstico precoz sería de mucha utilidad, precisó la psiquiatra infantil.

“No solo es importante predecir tempranamente el desarrollo del trastorno, sino la severidad de este; de ahí, la utilidad del diagnóstico porque la intervención sería más precoz y más personalizada”, concluyó Carmenate Rodríguez.

El estudio cuenta con el apoyo de investigadores de la Universidad Federal Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil.

A tenor de la Organización Mundial de la Salud, el autismo se encuentra entre las 10 principales afecciones cerebrales que contribuyen a la pérdida de salud en el planeta, hecho que ha multiplicado los llamados para que los gobiernos faciliten el acceso a una atención médica y servicios de apoyo oportunos y de calidad.

En este sentido, Cuba impulsa proyectos inclusivos para personas con autismo, además de poner la ciencia en función de estudios que impulsen la identificación temprana, la educación inclusiva y el cuidado integral en las familias y comunidades.