Alertan en Cuba sobre riesgos de tanques plásticos IBC de combustibles (+fotos)

Los bomberos recomendaron contar con autorizo para almacenamiento, transportación y comercialización del combustible, así como evitar su depósito en viviendas o locales no autorizados

Se insiste en la importancia de extremar las medidas de seguridad ante los riesgos de incendios asociados al uso de tanques plásticos IBC para almacenar combustible. (Foto: Minint/Facebook)

El Ministerio del Interior (Minint) informó que el Cuerpo de Bomberos de Cuba insistió en la importancia de extremar las medidas de seguridad ante los riesgos de incendios asociados al uso de tanques plásticos IBC para almacenar combustible.

La institución recordó desde su perfil en la red social Facebook, que estos recipientes, conocidos como contenedores intermedios a granel, con capacidad de entre 300 y mil litros, aunque fueron diseñados para transportar líquidos industriales, incluidos productos químicos y sustancias peligrosas, no están exentos de riesgos.

Los bomberos recomendaron contar con autorizo para almacenamiento, transportación y comercialización del combustible, así como evitar su depósito en viviendas o locales no autorizados.

Entre las medidas preventivas señalaron la utilización de contenedores metálicos homologados, mantenerlos cerrados, garantizar ventilación adecuada y alejarlos de fuentes de calor o chispas eléctricas.

Indicaron además que no debe fumarse ni realizar trabajos con equipos que generen chispas cerca de estos almacenes, y que resulta imprescindible disponer de extintores y cumplir las normas de seguridad en el trasiego de carburantes.

El Minint subrayó la necesidad de mantener control popular y denuncia en las comunidades donde se detecten violaciones, para prevenir hechos lamentables y evitar pérdidas de vidas humanas y materiales.