Abanderan equipo de los Gallos para la venidera Serie Nacional (+fotos)

A la ceremonia asistieron los máximos dirigentes del Partido y del Gobierno en el territorio

El equipo intentará poner en alto el prestigio de los Gallos en la serie que se avecina. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

El equipo de Sancti Spiritus que intervendrá en la versión 65 de la Serie Nacional fue abanderado este viernes en el Memorial a los Mártires de la cabecera provincial.

De manos de la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización política en la provincia Deivy Pérez Martín y el gobernador del territorio Alexis Lorente Jiménez, el legendario Frederich Cepeda Cruz, capitán del elenco, recibió el estandarte que acompañará el paso de la selección por la campaña que inicia en toda Cuba el próximo domingo.

En nombre de la selección, el receptor Carlos Chávez leyó el compromiso de los atletas, en el que se manifiesta la disposición a jugar con apego a la disciplina, la entrega en el terreno y el respeto a la afición y las decisiones arbitrales.

Tras la firma del Código de Ética por parte de los integrantes de los Gallos, varios peloteros recibieron el carné como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, de manos de Deivy Pérez Martín y Yandy García, miembro del Buró Provincial de la organización juvenil.

Al pronunciar las palabras centrales, la secretaria general de la CTC en la provincia Mailén Gómez Casdelo destacó que está será una campaña particularmente exigente, que demandará un sacrificio de todos ya que el béisbol enfrenta las mismas limitaciones que vive la nación.

«Pero si algo no puede faltar cuando son pocos los recursos es la voluntad, es la entrega, el deseo de competir y el amor por la camiseta», aseguró.

Al término de la ceremonia, la primera secretaria del Partido intercambió con los integrantes de los Gallos y los instó a salir al terreno todos los días a la manera que nuestro pueblo enfrenta las dificultades en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba y los conminó a jugar con amor, disciplina y entrega.