El precio del diésel en Estados Unidos supera los 6.40 dólares por galón

Un año atrás, un galón de diésel costaba aproximadamente 3,7 dólares. California es el estado con el precio más alto, con 8,42 dólares por galón

Los precios del petróleo están condicionados por la guerra en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. (Foto: CNN)

En medio de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el precio promedio del diésel en Estados Unidos superó los 6,48 dólares por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil （AAA）.

En las últimas 24 horas, el aumento fue de 4 centavos, y en la última semana, de 8 centavos. Un año atrás, un galón de diésel costaba aproximadamente 3,7 dólares. California es el estado con el precio más alto, con 8,42 dólares por galón.

El incremento de los precios del combustible afecta directamente el costo de las mercancías, ya que el diésel mueve la maquinaria agrícola y los camiones de gran tonelaje utilizados en las cadenas de suministro.

(Con información de Telesur)