El precio del diésel en Estados Unidos supera los 6.40 dólares por galón

En medio de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el precio promedio del diésel en Estados Unidos superó los 6,48 dólares por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil （AAA）.
En las últimas 24 horas, el aumento fue de 4 centavos, y en la última semana, de 8 centavos. Un año atrás, un galón de diésel costaba aproximadamente 3,7 dólares. California es el estado con el precio más alto, con 8,42 dólares por galón.
El incremento de los precios del combustible afecta directamente el costo de las mercancías, ya que el diésel mueve la maquinaria agrícola y los camiones de gran tonelaje utilizados en las cadenas de suministro.
(Con información de Telesur)
En Olivos II llevan 70 horas sin electricidad y en los bajos de los edificios hay tremendo hierbazal y lodazal , no hay agua y las bodegas vacías y sin embargo Escambray dedica tiempo al costo de combustible en EU . Mi familia vive cerca de Miami , son todos trabajadores , ninguno es rico y todos anda hoy domingo de paseo en sus carros aunque la gasolina esté más cara . Allí hoy todos ven el fútbol adentro de aire acondicionado y toman bebidas frías . Resulta ofensivo que obvies nuestra penosa situación en Sancti Spiritus para referirte a que en USA la gasolina haya subido de precio .