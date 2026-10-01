Cuando se va la señal

El déficit de combustible y la obsolescencia tecnológica atentan contra la estabilidad de las transmisiones de radio y televisión en Sancti Spíritus

La torre de transmisión de San Isidro se ve afectada por los cortes de electricidad. (Foto: Reidel Gallo/ Escambray)

Desde hace algún tiempo, oyentes y televidentes espirituanos se ven privados de disfrutar de su programa favorito cuando desaparece la señal, problemática de la que no escapó ni la final de la Copa del Mundo de Fútbol, uno de los eventos más seguidos este año.

Con Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de RadioCuba en la provincia, indagamos sobre las razones y perspectivas de que la señal regrese a la normalidad.

“En los últimos meses hemos presentado dificultad con la disponibilidad de combustible, aunque nuestros centros cuentan con prioridad, pues casi siempre cuando este llega a Cupet y, una vez asignado, lo hacen llegar rápidamente hasta el centro transmisor, pero es muy escaso”.

Precisa que en el centro trasmisor de San Isidro el grupo electrógeno consume 24 litros por hora. “Ya no se puede arrancar la planta todo el día, ni las 18 o 12 horas de afectación eléctrica, aunque en las últimas semanas eso mejoró. Aun así, esos grupos son muy obsoletos, no aguantan tanto tiempo de trabajo y hay que rotar ese tiempo”.

La directiva expone cómo se establece la prioridad cuando no existe el servicio eléctrico, según la rotación de los circuitos. “Si hay electricidad en el circuito 3010, que es el que alimenta el centro transmisor, una vez que se vaya el servicio, si cae en el horario del Noticiero Nacional de Televisión, se arranca el grupo electrógeno y también se está priorizando Centrovisión, ya que es el canal de la provincia y se arranca la planta en el horario de las cinco de la tarde; si hay baja disponibilidad de combustible se deja hasta que se acabe la novela de la televisión, porque a todos nos gusta verla y solo si existe un poco más de cobertura se deja hasta las 12 de la noche. En el caso de la radio provincial, ocurre algo similar en cuanto a los horarios y para lo cual nos ponemos de acuerdo con la dirección”.

Argumenta que Radio Sancti Spíritus ha podido mantenerse trasmitiendo las 24 horas casi siempre por estar situado en un circuito protegido y por la existencia de un grupo electrógeno y de un kit de paneles solares que alimenta a una parte de la cabina central.

Acerca de la ausencia de señal de radio por la conocida cajita decodificadora, Álvarez Rodríguez apunta que la televisión digital tiene ocho frecuencias televisivas y ocho de radio y, una vez que se afecta el centro San Isidro, o sea el SD, se afectan también la televisión digital y las emisoras de FM que se encuentran en ese mismo centro, o sea, Taíno, Enciclopedia y demás emisoras nacionales.

“Si no hay electricidad y tenemos la planta arrancada, se afectan todos los transmisores que se encuentran en ese centro, como también la frecuencia radial 106.3”.

La directiva expone argumentos sobre las maniobras que deben realizarse ante la falta de piezas y pone como ejemplo las trasmisiones televisivas por HD. “En un determinado momento no tuvimos HD porque el transmisor SD tuvo una avería y hubo que coger la pieza del transmisor HD para sacar el servicio SD porque presta mayores servicios, pues hablamos de 16 emisoras, ocho de televisión y ocho de radio, cuando el HD tiene cuatro emisoras nada más. Tratamos de que se arreglara en el menor tiempo posible, pero son problemas que se presentan. Cuando esta u otras situaciones ocurren, las personas pueden llamar al 41328010, que es el puesto de mando que trabaja 24 horas”.

A la pregunta sobre alguna perspectiva de que Radio Cuba pueda cambiar su matriz energética e instalar en algún momento paneles solares para que la señal esté de vuelta de manera estable, Yaneisy Álvarez Rodríguez, puntualiza: “Estamos hablando de un centro que consume 2.5 megawatts; estaríamos hablando de 21 kilowatts solo para un transmisor y en esa torre hay 16, con un consumo muy alto.

Se trabaja en el proyecto, que es millonario, porque se tendría que montar en realidad un parque de paneles solares y eso no se hace en seis meses ni en un año porque es un lugar de difícil acceso.

Todos están en lomas para buscar mayor cobertura, pero requeriría una inversión. Por tanto, se buscan alternativas, pero a largo plazo pues estamos hablando de números millonarios y RadioCuba en estos momentos no tiene esa solvencia económica como para asumir ese gasto”.