Alternativas aseguran la docencia en todos los niveles educativos en Trinidad (+fotos)

El ajuste de horarios para optimizar el uso de la energía, la desconcentración de centros internos y la atención a los educandos que proceden de otras instituciones fuera del territorio figuran entre las medidas puestas en práctica

Las acciones implementadas aseguran la docencia en todos los niveles educativos. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Garantizar la continuidad y la calidad de los servicios educativos en todos los niveles de enseñanza constituye la premisa de las acciones implementadas por la Dirección Municipal de Educación en Trinidad, en coherencia con la estrategia nacional para enfrentar la contingencia energética, a partir del recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Entre las medidas generales, Norma Isabel Rodríguez Márquez, subdirectora general de Educación en la localidad sureña, destacó el ajuste de horarios escolares para optimizar el uso de la energía y asegurar la cobertura docente, la desconcentración de centros internos y la atención a los educandos que proceden de otras instituciones fuera del territorio.

En el sector urbano, explicó, continúa la presencialidad en todos los niveles educativos y se protegen de manera particular los círculos infantiles, la enseñanza primaria que mantiene su doble sesión, con el servicio de almuerzo en los tres centros seminternados, y, en el caso de la escuela especial Jesús Betancourt, garantiza la atención a los alumnos que permanecen toda la semana en el plantel.

Los círculos infantiles mantienen sus mismas rutinas a pesar de la contingencia energética.

La directiva agregó que, como parte de las medidas básicas del sector, se procedió a la desconcentración de la ESBEC Conrado Benítez, de Pitajones, que hoy cuenta solo con los alumnos de esa zona rural.

El resto de la matrícula recibe la docencia en las sedes habilitadas en los poblados de Caracusey, Manaca Iznaga, Central FNTA, San Pedro, Condado, Algarrobo, Méyer y Topes de Collantes.

Los estudiantes procedentes de instituciones escolares de Sancti Spíritus y otras provincias se han insertado en los diferentes niveles educativos, lo que ha implicado cambios temporales en las modalidades del proceso docente a fin de garantizar la continuidad formativa y el seguimiento desde la dirección municipal y de zonas.

Por su parte, los 175 alumnos de duodécimo grado, que llevan procesos paralelos para la preparación de exámenes finales y de ingreso a la educación superior, mantienen los mismos horarios de docencia. Para ello, quienes residen en el sector rural permanecen como internos en la escuela especial o en casas de familiares.

Entre tanto, los alumnos de décimo y onceno grados de las zonas rurales son atendidos por los profesores de la educación de jóvenes y adultos, con la flexibilidad que demanda el actual escenario y en estrecha coordinación con las familias y autoridades locales.

La enseñanza primaria en Trinidad mantiene la modalidad presencial en todos sus centros educativos.

A los estudiantes universitarios y de escuelas pedagógicas, añadió, se les ofreció la posibilidad de ser contratados; hoy seis jóvenes imparten clases en la enseñanza secundaria y el resto cumple con sus programas a distancia.

De igual forma, a los docentes que trabajan con una sobrecarga, se les paga más, mientras a los alumnos de escuelas pedagógicas su desempeño se considera como tiempo de servicio. Han sido medidas bien acogidas, aseguró Rodríguez Marquez, quien reconoció el esfuerzo de todos los trabajadores del sector por mantener la calidad de la educación.