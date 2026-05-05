ANIR Sancti Spíritus: sostén de la economía

Enfrentar con innovaciones cada rotura y sustituir importaciones son propósitos de este movimiento en Sancti Spíritus. Las Expo-ANIR Soluciones Cuba demuestran una vez más el ingenio de los trabajadores y los deseos de aportar a cada renglón del territorio.

Este año, las muestras tuvieron la particularidad de llegar hasta los consejos populares, para que el pueblo fuera testigo de cuánto se hace por mantener los servicios a pesar de las limitaciones del país para entrar maquinarias y piezas de repuesto.