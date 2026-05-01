En videos, el Primero de Mayo de los espirituanos

Son miles los espirituanos y espirituanas que decidieron reencontrarse con la historia en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia

Foto: Escambray

Bajo la estatua del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que preside la Plaza de la Revolución de Sancti Spíritus, desfilan miles de trabajadores de esta central provincia y sus familiares, quienes demuestran la firme convicción de que «la Patria se defiende», lema que signa la celebración.

Audiovisuales Escambray deja constancia del entusiasmo del pueblo en la cita del proletariado mundial.

VisionEs, el noticiero de Escambray, también abordó en su emisión de este viernes los preparativos y las motivaciones para celebrar en Sancti Spíritus el Primero de Mayo.