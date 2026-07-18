Arroz de donación beneficiará a consumidores espirituanos

Foto: Vicente Brito/ Escambray

Tres libras de arroz por consumidor provenientes de un donativo chino serán entregadas en los próximos días a los consumidores espirituanos, de acuerdo con Ariel Fernández, director del Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus.

El directivo confirmó que «a partir de que ya hay un nivel de arroz en el país del donativo chino, en la provincia de Sancti Spíritus le corresponden tres libras por consumidor, que son gratuitas».

La distribución iniciará apenas comience a traerse el cereal desde la provincia de Cienfuegos; además, se venderán otras dos libras de arroz por núcleo a precios diferenciados.

«A partir también de la producción de arroz del Sur del Jíbaro, se está ofertando por las empresas de Comercio y las UEB dos libras de arroz a 155 pesos por núcleo en el municipio cabecera. La próxima semana ya también a Taguasco, Jatibonico y Fomento, según la entrada del producto, y empezamos en las próximas horas con la venta a la población».

Junto al arroz se distribuirá el chícharo. «Se va a hacer la entrega del grano, además del chícharo que le va faltando a la provincia, correspondientes a los meses de junio y julio».

La fuente dijo que no está prevista la distribución de azúcar, en tanto se continuará con la entrega gratuita de productos provenientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para los diferentes grupos etarios, según las categorías establecidas por la Dirección Provincial de Trabajo.

«Se están distribuyendo otros productos del PMA, que es un donativo para las embarazadas y personas vulnerables, a quienes hoy la Dirección de Trabajo tiene clasificados a través de la Asistencia Social, y más de 7 000 vulnerables. En la provincia también se les entrega 4 kilogramos de arroz, del bimestre de mayo-junio».