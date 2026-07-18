Jameneí promete «lecciones inolvidables» para EE.UU.

El líder supremo de Irán denunció que «la intimidación, el expansionismo y la barbarie son componentes inseparables de la doctrina y práctica estadounidenses»

El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí.

El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, ha difundido un comunicado, en el que abordó las violaciones del memorando de entendimiento por parte de EE.UU. y «la intimidación, el expansionismo y la barbarie» de Washington.

«Las repetidas violaciones a los compromisos por parte del Gran Satán [EE.UU.] respecto al acuerdo firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos [Masoud Pezeshkian y Donald Trump] ha demostrado a todos, una vez más, esta realidad: cuán carente de valor y credibilidad es la firma del mandatario estadounidense, y que la intimidación, el expansionismo y la barbarie son componentes inseparables de la doctrina y práctica estadounidenses», dice el mensaje.

«Hoy el Gran Satán [EE.UU.] ha revelado nuevamente su verdadero rostro, [que quedó] sin máscara, para que esta oscura experiencia de crimen e incumplimiento sea un documento más sólido sobre la mentira, la irracionalidad, la falta de confianza y la vileza de Estados Unidos«, agregó.

En este sentido, afirmó que «ahora que el enemigo estadounidense busca provocar la guerra y asumir costos más pesados y mayor deshonra, debe saber que la noble nación de Irán y el Frente de Resistencia tienen lecciones inolvidables para él, de las cuales la valentía de los combatientes del islam y el coraje de los valientes pueblos de la región sur han mostrado ejemplos en estos días».

Asimismo, Mojtabá Jameneí agradeció al pueblo por su unidad. «Es necesario expresarles a ustedes, pueblo leal y honorable de Irán, que entre los asuntos más fundamentales en esta coyuntura está la insistencia en la unidad de palabra y la unión sagrada en todos los niveles —del pueblo y de los responsables— y en todos los ámbitos, para la realización de los elevados ideales de la Revolución islámica y para garantizar la dignidad e independencia del querido Irán, especialmente frente al enemigo estadounidense, criminal y conspirador», expresó.

«Salvaguardar la unidad y evitar la división y el conflicto, las disputas políticas y la exaltación de las diferencias sociales es un deber de todos», aseveró. El enemigo no debe percibir ninguna señal de debilidad de Irán, concluyó el líder supremo.