Presidente de Cuba agradece solidaridad de México y Belice (+post)

Díaz-Canel destacó el esfuerzo conjunto de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones y el diario La Jornada

El buque comercial Asian Katra arribó hoy al puerto de La Habana, en el municipio de Regla, con un donativo procedente de México y Belice. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy la solidaridad de México y Belice tras el arribo de un cargamento de mil 700 toneladas de alimentos e insumos básicos para apoyar al pueblo cubano.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario destacó el esfuerzo conjunto de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones y el diario La Jornada.

«Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles», escribió Díaz-Canel.

El buque comercial Asian Katra arribó al puerto de La Habana, en el municipio de Regla, con productos de primera necesidad destinados a mitigar las afectaciones que enfrenta la población por la crisis energética y el recrudecimiento del bloqueo.

Ya en La Habana el buque con 1 700 toneladas de alimentos e insumos desde #México y #Belice. Esfuerzo de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones hermanas y la @LaJornada. Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/nGQXHP36An — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 7, 2026

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, destacó la ayuda incondicional e histórica de México y Belice, durante el recibimiento del buque, y agradeció a las autoridades, personalidades y organizaciones de ambas naciones que han manifestado su respaldo a Cuba.

Asimismo, explicó que en la distribución participarán actores económicos estatales y no estatales para garantizar que los recursos lleguen a la población de manera eficiente.