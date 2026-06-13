Aporte solidario a la salud (+fotos)

Una mipyme espirituana donó parte de sus producciones a instituciones del sector en la provincia

Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

La mipyme espirituana Banvarias S.U.R.L. realizó este viernes una donación a varios centros asistenciales del sistema de Salud en Sancti Spíritus.

La empresa, que labora de conjunto con otras entidades cubanas como Maprinter y Arthis S.A, entregó pañales para niños y adultos en el Hogar de Ancianos Provincial y el del municipio de Sancti Spíritus, el Centro Psicopedagógico Reparador de Sueños y el Hospital Pediátrico.

«Cada vez que podamos se van a repetir estas donaciones. Es la manera de aportar a la comunidad. Además, estamos trabajando para abaratar los precios», aseguró a Escambray Alexis Macías Hernández, socio único de la mipyme.

«Cada vez que podamos vamos a repetir este tipo de ayuda», aseguró Alexis Macías Hernández al frente de la mipyme Banvarias S.U.R.L.

Según Sonia Sañudo Moya, asesora de Discapacidad de la Dirección General de Salud en la provincia, este tipo de ayuda tiene una gran connotación.

«Cada aporte que realizan entidades o personas naturales a las instituciones de Salud son más que bienvenidas. Por nuestra parte, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. No existe restricción alguna», agregó Sañudo Moya.

Sonia Sañudo Moya, asesora de Discapacidad de la Dirección General de Salud en la provincia.

Varias empresas estatales y privadas del territorio realizan donaciones a instituciones educativas y de la Salud de manera sistemática.

Para quienes reciben la ayuda el agradecimiento es eterno. En situaciones difíciles el gesto en sí aporta más que el valor monetario del artículo entregado.