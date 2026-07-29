Arte contra viento y marea (+fotos)

Durante esta semana, la XXXII Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che hace una necesaria parada y retomará su andar el venidero 5 de agosto por Yaguajay

El gremio teatral espirituano disfruta cada experiencia de la cruzada. (Fotos: Facebook)

Contra todo pronóstico y ante un verdadero desafío en tiempos muy tensos, el gremio teatral y su retaguardia —especialistas y técnicos del Consejo Provincial de las Artes Escénicas— esparcen su quehacer por diferentes puntos de la geografía espirituana.

Le dan vida a uno de los sucesos más esperados en esta tierra desde 1994: la Cruzada Teatral, que desde hace dos años se nombra Por la ruta de Camilo y Che. Cumplen así con uno de los llamados del Ministerio de Cultura en este 2026: llegar a barrios y comunidades alejados, donde con menor frecuencia los públicos dialogan con las diferentes manifestaciones. Pero, más que satisfacer una convocatoria, responden a su razón de ser: compartir el arte con todos los grupos etarios sin esperar a que asistan a las instituciones diseñadas para el mundo de las tablas.

Sobran las buenas anécdotas de artistas y auditorios durante tantos años de escaramuza artística por Sancti Spíritus arriba y Sancti Spíritus abajo para defender con dientes y uñas una experiencia que cada verano se erige entre las más aplaudidas por los públicos.

Tanto que ni por asomo apareció entre los organizadores de la XXXII cruzada la idea de suspenderla, a pesar del déficit de combustible y los interminables apagones ya presentes en otras ediciones.

Atípica, sí. Se bautizó así porque, lógicamente, resulta imposible llegar a las comunidades más distantes de las cabeceras municipales, como han hecho a lo largo de su historia. Sin embargo, el talento artístico y su retaguardia salieron al camino con mochilas repletas de espectáculos, deseos, compromisos, técnica que no requiere electricidad y en espera del vital apoyo de las máximas direcciones políticas y gubernamentales de cada territorio para convertir los barrios en escenarios.

En Sancti Spíritus, todas las presentaciones fueron una fiesta.

La arrancada no pudo ser mejor, según comentó a Escambray Ana Betancourt, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y experimentada actriz. El pueblo de Fomento, con arraigada cultura cuando de teatro se habla, le abrió una vez más los brazos. Durante los tres días de actividades, con dos espectáculos en cada uno en los puntos que bordean el corazón urbano de ese municipio, como la calle República y la Zona de Desarrollo, contaron con vecinos que esperaban por las propuestas. Además, los artistas que compartieron su quehacer con chicos y adultos tuvieron las condiciones necesarias en el hotel Escambray para sentirse a gusto, a pesar de las complejidades propias del contexto. De hecho, desde ya hablan de un regreso a esos predios, de ser posible antes del verano próximo.

Sin embargo, la segunda parada empañó ese alegrón. Trinidad, otra vez, demostró que no es un buen anfitrión. Lo reafirmó la publicación en Facebook del reconocido y experimentado director Jose Meneses, al frente de Teatro Garabato: “LLegamos con tremendas ganas, dispuestos a compartir nuestro espectáculo, pero creo que somos un estorbo”. Su lamento encendió las alarmas; un verdadero dolor de cabeza experimentaron quienes solo piden plantar carpa en un lugar con mínimo confort y que en las zonas seleccionadas para actuar se conozca de su existencia.

A pesar de la falta de organización y gestión por parte de las autoridades de ese sureño municipio, los artistas no detuvieron su andar y regalaron sus más recientes puestas en escena tanto en Playa La Boca como en el parque Céspedes.

Pero a esta reportera y parte del gremio artístico no los sorprende tal realidad. Desde el año 2022, este mismo medio ha denunciado los problemas relacionados con la casi nula atención y logística de ese territorio hacia la Cruzada Teatral. Evidentemente, es un mal enraizado porque han cambiado directivos y todo cuanto media en los procesos organizativos de cualquier evento cultural y el caos se reitera.

Afortunadamente, durante el tercer periplo en Taguasco, en medio de su efervescencia por ser la sede provincial de la efeméride del 26 de Julio, la escaramuza se volvió una verdadera fiesta artística. A las propuestas teatrales se unió el resto de las manifestaciones, gracias a quienes le dan vida a la red institucional del sector cultural en ese sitio.

Algo similar sucedió en Sancti Spíritus. Por ejemplo, en la localidad de La Junta, del Consejo Popular Las Yayas, las actrices Ana Betancourt y María del Rosario Muñoz compartieron el escenario con especialistas del Museo de Arte Colonial, quienes, con sugerentes métodos, permiten descubrir elementos distintivos de la colección de la emblemática institución.

Fomento, Taguasco y la cabecera provincial no descubrieron ninguna fórmula exacta. Simplemente, concientizaron la trascendencia de un hecho cultural con alto grado de humanismo. El apoyo desde cada territorio es el más justo de los esfuerzos que pueden realizar y, sin dudas, de gran aporte para el éxito del proyecto artístico.

Sin perder el impulso y mucho menos las esperanzas, esta semana la Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che hace una parada necesaria y ya mira a Yaguajay, hacia donde proseguirá el camino el 5 de agosto. Luego llegará a La Sierpe; en tanto Cabaiguán en el momento que se escribía este textoaún no había dado respuesta de si recibiría o no a los artistas; y, al borde de finalizar el mes, hará estancia en Jatibonico, donde se despedirá oficialmente la etapa estival.

Asegura el colectivo teatral espirituano —deprimido como nunca antes por la emigración de sus profesionales en busca de mejores escenarios u ofertas laborales mejor remuneradas— que las mochilas se encuentran listas. Son fieles, incluso en tiempos tan difíciles como los actuales, a la esencia de la cruzada, que solo interrumpió su andar en tiempos de covid.

Desde 1994, cuando comenzó su aventura, sigue siendo una apuesta por dialogar de tú a tú con quienes deseen oxigenarse con el arte en los sitios más insospechados de la geografía espirituana.