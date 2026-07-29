Recuperados más de 70 transformadores eléctricos en Sancti Spíritus

En el taller de estos equipos en la provincia se realizan reparaciones parciales y se comprueban diferentes implementos necesarios para la labor de los linieros

En lo que va de año se han recuperado en el territorio más de 70 transformadores. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

En medio de las profundas limitaciones de recursos que enfrenta el país, el colectivo de especialistas del Taller de Recuperación de Transformadores de Sancti Spíritus ha reparado más de 70 equipos en lo que va de 2026.

Según explicó a Escambray Liván Olmo Castañeda, jefe del taller, debido a las condiciones con que cuenta el centro, primero se realiza un diagnóstico de los transformadores dañados que llegan procedentes de todos los municipios y se clasifican en dependencia de la rotura.

“Nosotros somos los encargados de reparar aquellos que requieran cambios de tanque, aisladores, resistencias o cualquier otro componente y del llenado de aceite dieléctrico, siempre a partir de un stock de piezas de repuesto que adquirimos de los transformadores que necesitan de un proceso de enrollado, el cual se materializa en la Fábrica de Fusibles de Villa Clara”.

El también especialista en redes y sistemas eléctricos añadió que, teniendo en cuenta la situación tensa que vive el territorio con la disponibilidad de transformadores, los trabajadores del taller laboran durante extensas jornadas, incluidos los fines de semana, para garantizar que el equipo salga listo en el menor tiempo posible, el cual oscila entre uno y tres días, en dependencia del tipo de avería.

El colectivo del Taller de Recuperación de Transformadores asume, además, la comprobación de las pértigas dieléctricas, guantes y las mantas y mangas aislantes, estas dos últimas empleadas por los linieros que trabajan “en caliente”, o sea, con líneas activas.

Durante el 2025, en este centro, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Centro de Operaciones, de la Empresa Eléctrica Provincial, se recuperaron 89 transformadores-, lo que representó un ahorro para el país de más de 5 millones de pesos.

Olmo Castañeda explicó que en la actualidad se ha incrementado en la provincia la cantidad de equipos de este tipo dañados, debido a la sobrecarga a que son sometidos una vez que reciben el servicio eléctrico después de muchas horas de apagón. Entre las principales causas de las roturas se encuentran salideros de aceite, fractura de los liners que conectan al núcleo eléctrico y otros componentes.