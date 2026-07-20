Red Juvenil Comunitaria: un proyecto que crece al ritmo del verano (+fotos)

Durante la temporada estival se extenderán propuestas a todos los consejos populares de la provincia para garantizar el sano esparcimiento de niños y jóvenes

La compañía Haciendo Futuro se sumó a la actividad comunitaria que tuvo lugar en Colón.

En el contexto del verano la Red Juvenil Comunitaria ha preparado diversas actividades recreativas para garantizar el sano esparcimiento de los niños y adolescentes espirituanos, además de incentivar proyectos dirigidos al desarrollo económico, político y social en Sancti Spíritus.

Para ello cuenta con líderes en cada uno de los 78 consejos populares que integran el territorio espirituano, jóvenes activistas capaces de aglutinar las fuerzas productivas en sus zonas de residencia.

A propósito de ello, Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus, precisó: «La Red Juvenil Comunitaria es un proyecto que involucra a todo el universo joven espirituano para promover acciones de impacto social en diversas áreas como la producción, la comunicación, la cultura y solidaridad».

Los jóvenes protagonizan actividades de impacto económico y social.

Así lo materializan proyectos líderes de esta red juvenil, entre los que figuran Zona Joven Segura, Voltaje Juvenil, Tu Aporte Cuenta, Conciencia Joven, Cuba Viva, Código Joven y Aquí con mi Barrio.

Precisamente, este verano las propuestas comenzaron con una actividad en el reparto 23 de Diciembre, del Consejo Popular de Colón; a partir de ahora, se llevarán a cabo otras labores comunitarias, como trabajos voluntarios, jornadas de limpieza y embellecimiento de las calles, así como juegos deportivos y actividades culturales en parques y plazas.

Según Elisbel Durán Borroto, miembro del Buró Nacional de la UJC, estas opciones son muy oportunas para generar valores desde la comunidad e involucrar a todo el universo juvenil espirituano en función del desarrollo local.