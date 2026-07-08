El Consejo de las Artes Escénicas y las direcciones municipales de Cultura, con el apoyo de las máximas autoridades gubernamentales y partidistas de cada territorio espirituano, logran extender esa manifestación artística por diferentes puntos de la geografía provincial

Los teatristas Yojandry Naranjo, Pachy, y Ana Betancourt son muy queridos por los niños fomentenses. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Frases aún frescas como: “Regresen”, “Los esperamos”, “Gracias”… todavía estremecen a Ana Betancourt, experimentada actriz. Fueron lanzadas en plena calle República, en el municipio de Fomento, por donde hizo su arrancada oficial la XXXII Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che en este verano.

“Estuvimos en los barrios periféricos de la cabecera de ese territorio con un programa muy bien diseñado por sus propios promotores y directivos del sector cultural. Actuamos en las mañanas y las tardes para evitar el apagón nocturno”.

Junto a ella, quien conduce, además, el Consejo de las Artes Escénicas, de Sancti Spíritus, se unieron Yojandry Naranjo, Pachy, y el mago Alex en la aventura siempre esperada en cada etapa estival. Junto a los trajes e instrumentos de trabajo, las actuales condiciones del contexto los obligan a llevar bocinas recargables para que el silencio impuesto por los extensos periodos sin servicio eléctrico no sea un obstáculo.

“Fomento es un municipio con tradición teatral. Pero ver a cerca de 500 personas en la calle República, donde fue la despedida, resultó realmente emocionante.

“Nosotros vamos con el teatro a cuestas y no pedimos mucho. Cumplimos con nuestro deber de artistas y el llamado del Ministerio de Cultura, (Mincult), de llegar a los barrios más necesitados del arte”.

EL CAMINO SIGUE

Sin quitarse prácticamente el polvo de las calles fomentenses, Anita y su tropa, junto a otros artistas trinitarios, ya tienen enfilada la proa con destino a la Ciudad Museo del Caribe. Plantarán bandera este 8 de julio en la comunidad rural de Manaca Iznaga y de ahí proseguirán los diálogos con otros vecinos del sureño territorio espirituano.

“Ahí nos sumaremos a la Cruzada Cultural, un grupo de acciones diseñadas en Trinidad y donde se fundirán todas las manifestaciones. Es algo atípico. Cada presentación la colegiamos con las direcciones municipales de Cultura, con el apoyo de las máximas autoridades gubernamentales y partidistas de los territorios”.

En el mapa teatral y para cerrar este mes de julio se suma Taguasco, y ya para el mes de agosto, siguen en orden Sancti Spíritus, Yaguajay, La Sierpe, Cabaiguán y Jatibonico.

“Es una cruzada atípica en correspondencia con el actual contexto. Convivimos en esos lugares en las mismas condiciones de sus pobladores. Pero ha tenido la respuesta contundente, a fin de divertir a nuestro pueblo y llevar el arte, la cultura y los colores mágicos de la escena a los diferentes públicos”.



Las propuestas artísticas se adaptan a los improvisados escenarios.

LEGADO

Los teatristas —gremio espirituano muy deprimido— y personal de apoyo que por situaciones puntuales no pueden sumarse a los periplos laboran en la cabecera provincial.

“Todas las mañanas de viernes se realiza una actividad en el bulevar y han estado en las programaciones de El Bosque.

“Estoy contenta como directiva porque cumplo con la política cultural de nuestra nación. Y, como artista, porque contribuyo a que las personas crean que es posible, incluso hoy, que con una pequeña semilla puede nacer un gran árbol”.

La Cruzada Teatral Por la ruta de Camilo y Che —con anterioridad dividida en dos momentos: junio y octubre, según fechas relacionadas con ambos héroes— es el evento espirituano con mayor vocación comunitaria. Por su existencia, durante más de 30 ediciones, sus propuestas son esperadas por los públicos más ávidos de opciones culturales.