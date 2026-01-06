Asegura Trump que controlará dinero de la venta de petróleo venezolano

Este petróleo -dijo- se venderá a su precio de mercado “y yo, como Presidente de los EEUU, controlaré ese dinero” para garantizar, según afirmó, “que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”

Trump informó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, “que ejecute este plan de inmediato”.

El presidente Donald Trump anunció este martes que controlará el dinero que resulte de la venta a precio de mercado de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que las autoridades de Venezuela entregarían a Estados Unidos.

Así indicó en su cuenta en la red Truth Social. “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió Trump.

Este petróleo -dijo- se venderá a su precio de mercado “y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero” para garantizar, según afirmó, “que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Trump informó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, “que ejecute este plan de inmediato” y añadió que el combustible “se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó en letras mayúsculas en X, al retuitear el mensaje del mandatario que son “GRANDES NOTICIAS DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”.

Después de meses de máxima presión y amenazas contra el Gobierno de Venezuela, Trump ordenó un ataque en Caracas y varios objetivos de la nación sudamericana en la madrugada del pasado sábado que terminó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama, Cilia Flores.

Ambos fueron extraídos a la fuerza de Venezuela y trasladados a Estados Unidos, donde los recluyeron en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión de alta seguridad en la ciudad de Nueva York.

Trump de buen humor se presentó este martes ante los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos alardeando del ataque.»Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado e imponente del planeta, y no hay comparación», subrayó.

«Como he dicho muchas veces, nadie puede con nosotros», dijo el ocupante del Despacho Oval que, no obstante, admitió al confirmar la operación que pese a toda esa parafernalia militar «hubo mucha resistencia y tiroteos».

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió la liberación de Maduro y Flores. Advirtió que el mandatario venezolano tiene “inmunidad diplomática”.

Saab hizo un llamado al juez a cargo del caso, Alvin K. Hellerstein, pidiéndole que “respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana, como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática, vuelvo a repetir, como jefe de Estado”.

Al comparecer la víspera en una corte de Manhattan, Maduro dejó claro que es inocente y sigue siendo el presidente de su país. “Estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero, sábado”, cuando estaba “en mi casa en Caracas”.

La coalición antibelicista ANSWER alertó que Estados Unidos estaba iniciando una nueva guerra basada en mentiras.