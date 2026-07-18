Instituciones educativas de Yaguajay abren sus puertas al verano (+fotos)

Con su centro de acción hacia la comunidad, 12 planteles del norte espirituano laboran en la etapa veraniega

A las iniciativas se insertan especialistas del sector educacional, así como de Cultura y del Inder. (Foto: Facebook)

Vuelve a ser el barrio punto de encuentro para la realización de diversas actividades en la actual etapa veraniega y hasta allí llega el sector educacional de Yaguajay en busca del esparcimiento sano de niños, jóvenes, adolescentes y la familia en general.

En este empeño, 12 instituciones educativas del territorio abren sus puertas con el concurso de varios especialistas, entre ellos bibliotecarios, técnicos de Informática, instructores de arte, profesores de Defensa y Educación Física, asesores de divulgación, así como a los trabajadores de Cultura y el Inder, entre otros.

Así lo explicó a Escambray Idaleyni Castillo López, jefa del Departamento de Actividades Educativas Especiales, adjunto a la Dirección General de Educación (DGE) en el norte espirituano, quien detalló que estos planteles pondrán a disposición de la comunidad sus áreas deportivas; en tanto, organizarán cursos y talleres de verano con materias de interés para niños, jóvenes y adultos.

Castillo López apuntó que Mi comunidad y el arte, y Aprendo English descuellan dentro de las propuestas de cursos de verano, mientras que se conciben talleres de literatura y de confección de papalotes. Asimismo, recalcó que, unido a dichas iniciativas, para el presente mes también se organizan jornadas de acciones deportivas en las localidades, actividades infantiles y giras artísticas de la Guerrilla de Instructores de Arte en saludo al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Precisó que además de prevé la realización de charlas literarias sobre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en homenaje al centenario de su natalicio, la visita al Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, así como labores en tarjas y sitios históricos de las localidades.

La jefa del Departamento de Actividades Educativas Especiales de la DGE de Yaguajay agregó que en el contexto de las celebraciones por el 26 de Julio se efectuarán caminatas y charlas literarias con invitados de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana de la zona, entre otras acciones.

De igual forma, señaló que las iniciativas se extenderán al mes de agosto, cuando tendrán tres momentos especiales: el cumpleaños del Comandante en Jefe, el aniversario de creación de la Federación de Mujeres Cubanas y el Día Mundial de la Juventud.