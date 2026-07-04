Escuelas abiertas al verano en Sancti Spíritus

En la provincia varias instituciones educativas se mantendrán funcionando con diversas actividades deportivas, culturales y recreativas para garantizar la diversión y el sano esparcimiento de los niños y jóvenes espirituanos

Gabriela Estrella Cañizares

4 julio, 2026 - 5:35am

Las actividades también se extenderán hasta los barrios espirituanos para sumar a toda la comunidad. (Foto: Facebook)

Tras concluir el curso escolar 2025-2026, un total de 47 escuelas espirituanas mantendrán sus puertas abiertas con el objetivo de acoger diversas actividades deportivas, culturales y recreativas para garantizar la diversión y el sano esparcimiento de los niños y jóvenes espirituanos durante la etapa estival.

A ello se suman 20 círculos infantiles, así como los siete palacios y tres campamentos de pioneros, centros educativos que brindarán actividades en correspondencia con las potencialidades de abastecimiento de cada uno de los territorios en que se encuentran.

Para acompañar estas actividades también la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus cuenta con 142 instructores de arte vinculados a la Brigada José Martí, casi 300 profesores de Educación Física y 92 técnicos y docentes en el área de la computación.

Asimismo, se mantienen funcionando las bibliotecas y canchas deportivas de los citados centros educativos.

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Texto de Gabriela Estrella Cañizares

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