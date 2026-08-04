Universidad de Sancti Spíritus traza prioridades para el próximo curso

La casa de altos estudios estableció las principales líneas de trabajo que marcarán el devenir del próximo período lectivo en la Educación Superior espirituana

Estimular la matrícula según las necesidades locales en los Centros Universitarios Municipales es una premisa para la casa de altos estudios.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) establece desde ahora las prioridades que marcarán el devenir del próximo período lectivo en la Educación Superior espirituana.

En torno a la formación de pregrado, la doctora en Ciencias Maytee Suárez Pedroso, vicerrectora de la institución, destacó entre los indicadores cumplidos este curso: la vinculación a actividades curriculares en sectores estratégicos y de desarrollo local, mayor alcance a través de las plataformas interactivas de aprendizaje, la amplia diversidad de formas de culminación de estudios y sistemas de evaluación más personalizados.

“Los retos están en continuar estimulando la matrícula en los Centros Universitarios Municipales (CUM) centrados en las necesidades locales, garantizar la acreditación de los programas de pregrado que ofertamos y mantener los altos niveles de satisfacción con el proceso formativo y la labor educativa”, apuntó.

En tanto, en la formación de posgrado el objetivo estratégico principal para el próximo curso radica en lograr la preparación y el completamiento del claustro y los cuadros con un alto por ciento de doctores.

Este propósito tiene como principales desafíos ampliar la oferta académica de posgrado en los municipios, diversificar las modalidades de estudio, los autores y su distribución por áreas del conocimiento, sin olvidar la necesidad de mantener la superación del claustro docente en los niveles de maestría y especialidades.

Asimismo, en estos momentos, la UNISS asume la participación en 78 convenios internacionales y a ello su suman dos nuevos proyectos de cara a los próximos meses que asumirán la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI).

El doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS, enfatizó en la dedicación y entrega absoluta de todos los trabajadores, a quienes hizo extensivo el agradecimiento por su esfuerzo diario para concluir, de forma satisfactoria, el curso escolar 2025-2026 y comenzar los preparativos de cara al próximo período lectivo.