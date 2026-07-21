Asiste Díaz-Canel a conmemoración del MES

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asistió en La Habana al acto central por el aniversario 50 del Ministerio de Educación Superior (MES) y su red de centros.
Acompañaron al mandatario Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, y Walter Baluja García, ministro del MES, junto a otras autoridades del Partido, el Gobierno y las organizaciones estudiantiles.
Durante la ceremonia, se impuso el «Sello 50 Aniversario» y se entregó la distinción a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), a los 14 centros creados en 1976, a organismos formadores y al sistema empresarial del sector, en un homenaje a las cinco décadas dedicadas a la ciencia y formación de profesionales.
El acto, que coincide con el año del centenario del natalicio de Fidel Castro y a días del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, incluyó el lanzamiento del libro «La nación entera convertida en una universidad».
Además, se otorgó la categoría de Profesor Emérito a destacados académicos y se reconoció a trabajadores con más de 50 años de labor ininterrumpida en el sector, junto a la entrega del Sello «85 Aniversario de la CTC» y el Premio Nacional «La Estrella Martiana» por parte del sindicato.
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