Asiste Presidente de Cuba a foro de solidaridad en coloquio sobre Fidel

El foro reúne a cientos de defensores de Cuba en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe

En el encuentro se convocó a fortalecer la solidaridad internacional con la isla frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. (Foto: @siempreconcuba)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste al Foro de Solidaridad con representantes de varios países, como parte del I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro».

Durante la cita, la vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza, convocó a fortalecer la solidaridad internacional con la isla frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

En su intervención, Rabaza destacó que la vocación solidaria de Cuba es un valor fundacional de la nación, surgido y robustecido en las luchas por la independencia de América Latina y el Caribe.

«Fidel (Castro) consideró que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad», afirmó.

La vicepresidenta del ICAP recordó que el líder histórico comprendió desde muy temprano que la liberación de Cuba no era un proyecto aislado y que la dignidad de la Patria estaba indisolublemente ligada a la dignidad de todos los pueblos del mundo.

«La solidaridad es el arma moral más poderosa que tenemos contra la injusticia», subrayó.

Ante de delegados de alrededor de 63 países, Rabaza denunció el impacto del bloqueo estadounidense en la vida cotidiana de los cubanos.

«El genocidio silencioso que se ha emprendido contra Cuba provoca daños inconmensurables y terribles limitaciones. El índice de mortalidad infantil escaló de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos, demostrando que Cuba vive una guerra sin bombas», afirmó.

La dirigente del ICAP convocó a los movimientos de solidaridad a asumir cuatro tareas estratégicas enunciadas por el presidente Díaz-Canel: difundir la verdad de Cuba, articular redes efectivas, fortalecer la solidaridad con nuevos sectores y promover la cooperación solidaria.

«Cuba no es una amenaza. Somos un pueblo noble que salva vidas donde otros destruyen, que manda médicos y maestros a donde otros mandan bombas», enfatizó.

La titular concluyó su intervención con un mensaje de resistencia: «Cuba sigue resistiendo, heroica y creativamente, frente a todo ello».