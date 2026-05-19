Un premio también para Sancti Spíritus

Así lo aseguró Luis Javier García Rodríguez, al referirse al lauro del Cubadisco 2026 en la categoría Ópera Prima para la agrupación Cuerdas del Alma

Luis Javier García Rodríguez lidera desde hace dos años el proyecto. FOTO: Cortesía del entrevistado

La noche apenas había caído cuando un mensaje al móvil espabiló el profundo apagón: “Somos premio Cubadiscooooo”. Demasiadas vocales me hicieron ver en la distancia a Luis Javier García Rodríguez, el hijo de La Sierpe, saltar de alegría cuando escuchó que Raíz y deriva, la primera producción discográfica de Cuerdas del Alma, ganaba el lauro en la categoría Ópera Prima.

“Estoy muy contento —aclaró después mediante un mensaje de voz por WhatsApp mientras salía de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional en busca de cómo llegar a la beca del Instituto Superior de Arte (ISA), en La Habana—. Es una noticia muy importante no solo para el grupo, sino también para Sancti Spíritus porque todo surgió ahí y está dedicado a nuestra tierra”.

Y no sorprende. Desde mucho antes, desde que se conocieron sus nominaciones en tres categorías en el principal certamen de la industria musical cubana, ya eran ganadores. Con solo dos años de labor, los amantes de la guitarra clásica cubana demostraron que son dignos representantes de esa música.

“Sin dudas, se convierte en un impulso para seguir creando y apostando por la música de concierto en nuestro país”, dejó escapar con las emociones a flor de piel.

Raíz y deriva es una producción discográfica bajo el sello discográfico Krapes S. A., radicado en Ciudad México. FOTO: Cortesía del entrevistado

Raíz y deriva, bajo el sello discográfico Krapes S. A., radicado en Ciudad México, está integrado por cinco temas: Hasta Alicia baila, Pasacalle espirituano, Laberinto, Oeste y El necio.

“Es una producción que resume quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Agradecemos a los músicos que forman parte de este fonograma. Está el quinteto fundador de Cuerdas del Alma con el que también realizamos en Sancti Spíritus el videoclip Hasta Alicia baila y, bueno, el cuarteto de guitarra integrado por destacados jóvenes estudiantes del ISA que seguimos apostando por el movimiento guitarrístico cubano.

“Igualmente, a quienes hicieron posible la producción de este fonograma, como el Departamento de sonidos del ISA, la Asociación Hermanos Saíz y siempre al apoyo enorme que nos llega de Sancti Spíritus”.

En el certamen, donde la música cubana no solo celebra una fiesta, sino que sube al mejor de los escenarios, ganar en la categoría de Ópera Prima legitima que el proyecto da pasos seguros. Es una recompensa a quienes seguramente recibirán otros muchos galardones.

“Realmente, nos hemos llenado de muchas energías para seguir en el mundo de la creación. Cuerdas del Alma sigue estando presente dentro del panorama musical. Esto es un premio para nosotros, Sancti Spíritus y, claro, para la música de concierto”.

Se suma este Cubadisco 2026 al Primer Premio del Galardón Agrupación Joven 2025, otorgado por el prestigioso programa Iberorquestas Juveniles y a la constancia de unos jóvenes que desde que llegaron a la capital han conquistado disímiles escenarios, donde jamás han negado sus raíces, tal como aseguró el propio Luis Javier al recoger en el escenario el galardón, según consta en los videos que circulan en las redes sociales.

“Este premio va para mi tierra, Sancti Spíritus”.

En el caso del popular músico Alain Pérez, otro hijo de esta provincia que también apostaba por varios lauros en el Cubadisco, se llevó a casa el de la categoría Tropical Variado por su producción discográfica Bingo.