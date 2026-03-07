Avanza instalación de paneles solares fotovoltaicos en instituciones de Salud de Sancti Spíritus

Los 23 policlínicos de la provincia contarán con paneles solares fotovoltaicos. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Ante la situación impuesta por el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, en cerca de medio centenar de unidades asistenciales priorizadas del Sistema de Salud en Sancti Spíritus avanza la instalación y puesta en marcha de paneles solares fotovoltaicos, con el interés a mantener la operatividad de los servicios sanitarios vitales para la población.

El doctor Pedro Enrique Rodríguez González, director de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Salud, indicó que el montaje de estos módulos de generación fotovoltaica forma parte de un programa gubernamental de contingencia para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de servicios esenciales en instituciones de la Atención Primaria.

Rodríguez González especificó que dicho programa favorece a 23 policlínicos, ocho hogares de ancianos y ocho maternos, así como a nueve casas de abuelos en las diferentes áreas de Salud del territorio, además de consultorios con servicios extendidos las 24 horas existentes en algunas comunidades rurales.

En ese sentido, el directivo ponderó el impacto positivo que tendrá la puesta en funcionamiento de estos equipos, por cuanto mejorará considerablemente la atención en los cuerpos de guardia, hogares de ancianos y maternos, fundamentalmente. Algunos de estos centros disponen hoy de grupos electrógenos que, en su mayoría, no funcionan con la calidad necesaria debido a los años de explotación, añadió.

Gracias al gesto solidario de algunas mipymes de Cabaiguán y Trinidad, que donaron kits de paneles solares con todos sus accesorios a los hogares maternos de esos municipios, les fueron cedidos a otros centros asistenciales vitales módulos que, igualmente, garantizarán el suministro de energía eléctrica de manera estable a esas instalaciones, afirmó Pedro Enrique Rodríguez.

Por su parte, Renier Hernández García, director de Inversiones de la Empresa Eléctrica en la provincia, detalló que los módulos fotovoltaicos tienen una capacidad generadora de 2 kilowatts cada uno y están integrados por cuatro paneles de 560 watts y un inversor de 2 kilowatts; su empleo dependerá del estudio de carga realizado en cada centro.

Hernández García subrayó que las labores han contado con el protagonismo, además de la Empresa Eléctrica, de brigadas del Ministerio de la Construcción, Copextel, Panelec, de la Unidad Empresarial de Base Grupos electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel), entre otras.

El montaje de estos paneles, agregó el especialista, reviste una gran importancia porque permite disponer de corriente las 24 horas del día, lo cual conduce a la reducción de la carga sobre el sistema electro energético nacional.

En opinión de Hernández García, participar en estas labores de instalación es una acción concreta de compromiso y solidaridad de más de un centenar de trabajadores “con esta tarea tan sensible en la que no se han escatimado horas ni días de descanso”, concluyó.