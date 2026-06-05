Resaltan beneficios de instalación de paneles solares en centros espirituanos de Salud

Los módulos han garantizado la operatividad de los cuerpos de guardia de 23 policlínicos, así como el funcionamiento ininterrumpido de hogares maternos y de ancianos, entre otras instituciones

Los 23 policlínicos del territorio disponen de paneles solares fotovoltaicos. (Foto: Radio Vitral)

La posibilidad real de asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales ante cualquier contingencia electroenergética y la garantía de mantener la atención a los pacientes figuran entre los principales beneficios de la instalación de 58 sistemas de paneles solares fotovoltaicos en centros de la Salud de Sancti Spíritus.

Así lo destacó el doctor Pedro Enrique Rodríguez González, director de Gestión Sanitaria de la Dirección General del sector en la provincia, quien detalló que dichos módulos fueron ubicados en 23 policlínicos y el Hospital Psiquiátrico Docente Provincial, enclavado en Cabaiguán.

Igualmente, fueron favorecidos ocho hogares de ancianos y ocho maternos, así como nueve casas de abuelos en las diferentes áreas de Salud del territorio, además de consultorios del Médico y Enfermera de la Familia con servicios extendidos las 24 horas existentes en algunas comunidades rurales, especificó Rodríguez González.

Al valorar la utilidad del montaje de estos medios, la doctora Armire Varela Alemán, directora general de Salud en el municipio de La Sierpe, destacó la garantía que ello significa para la continuidad asistencial en el Cuerpo de Guardia y Urgencias Médicas del policlínico Rosa Elena Simeón de esa localidad y para hacer un uso racional del grupo electrógeno, pues para cualquier emergencia pueden utilizarse con independencia energética los equipos y las luces necesarias en ese momento.

Varela Alemán hizo referencia, además, a la calidad de vida que brindan estos kits a las embarazadas ingresadas en el hogar materno sierpense al contribuir a mitigar el calor de esta época del año con los ventiladores que pueden mantenerse encendidos, al igual que prestar cualquier servicio en hora de la noche o atender alguna emergencia”.

Del mismo modo, agregó, los paneles solares significan un gran alivio para el funcionamiento del Consultorio del Médico y Enfermera de la Familia con servicio extendido de El Jíbaro. Ahora, llega cualquier paciente, a cualquier hora y puede ser atendido con iluminación, precisó Varela Alemán.

Por su parte, la doctora Ivón Guerra Alonso, directora del Policlínico Universitario Juana Naranjo León, más conocido como Policlínico Centro, localizado en la ciudad de Sancti Spíritus, subrayó que la instalación de los paneles solares ha garantizado la operatividad del Cuerpo de Guardia de esta institución, anteriormente afectada cuando no se disponía de corriente en el circuito eléctrico.

Con la implementación de estos sistemas de paneles fotovoltaicos resultaron beneficiados el Cuerpo de Guardia, la Sala de Observación y la Terapia Intensiva del municipio de Sancti Spíritus, ubicada en el Policlínico Doctor Rudesindo Antonio García del Rijo, del área sur de la ciudad capital; todo ello, con una repercusión sensible en una mejor atención al paciente, subrayó el doctor Yarley Ordoñez González, al frente del centro asistencial.

Según fuentes de la dirección de Inversiones de la Empresa Eléctrica en la provincia, los módulos fotovoltaicos tienen una capacidad generadora de 2 kilowatts cada uno y están integrados por cuatro paneles de 560 Watts y un inversor de 2 kilowatts.

El montaje de estos equipos contó con el protagonismo de la Empresa Eléctrica, de brigadas del Ministerio de la Construcción, Copextel, Panelec, la Unidad Empresarial de Base Grupos electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel), entre otras entidades.

La instalación de paneles solares fotovoltaicos en instituciones priorizadas del sector sanitario forma parte de un programa gubernamental de contingencia para alimentar de electricidad a las áreas más sensibles y críticas de los diferentes centros asistenciales para la atención a la población.