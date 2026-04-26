Ejército y policía se movilizan tras 11 ataques y atentados en 24 horas en Colombia

Los ataques han estado concentrados en corredores estratégicos de transporte, bases policiales y unidades militares en el suroeste de Colombia, y han dejado al menos 14 muertos y decenas de heridos

Varias personas en labores de rescate en un tramo de la vía Panamericana, una de las principales carreteras del suroeste colombiano. (Foto: Internet)

Catorce civiles murieron y otros 38 fueron heridos este sábado en un ataque en Cajibío, departamento de Cauca, en medio de una escalada de violencia en el suroeste de Colombia que ha acumulado al menos 11 hechos violentos desde el viernes.

El Tiempo informó que varios de los ataques han estado concentrados en corredores estratégicos, bases policiales y unidades militares. A raíz de la ola violenta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó junto a la cúpula militar y policial un consejo extraordinario de seguridad en la región.

En el atentado de este sábado, un cilindro bomba estalló sobre un ómnibus en el sector conocido como El Túnel, municipio de Cajibío, y provocó la destrucción de un tramo de la vía Panamericana que comunica a Cali, la capital de Valle del Cauca, con la ciudad de Popayán, en Cauca.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

El evento se suma a varios ocurridos en las últimas horas en el suroeste de Colombia. La escalada violenta comenzó el viernes con un atentado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en el Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali, capital de Valle del Cauca. En Palmira, otro ataque con cilindros fue dirigido contra el batallón Agustín Codazzi.

En la madrugada y la mañana de este sábado, se reportaron nuevos incidentes. En Potrerito, zona rural de Jamundí, se registró una acción de hombres armados con fusil y granadas, y en Robles, también en Jamundí, se informó de otra acción armada con disparos y drones.

Las autoridades y medios de prensa de Colombia informaron sobre un ataque con dron cargado con explosivos que dejó daños materiales en la base de la policía en el corregimiento de Santa Ana, jurisdicción de El Tambo, también en el departamento de Cauca.

Un grupo armado atacó el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

En el departamento del Cauca, uno de los episodios más delicados ocurrió en el corregimiento de Santa Ana, jurisdicción de El Tambo. Allí, la base de policía fue blanco de un ataque con un dron cargado con explosivos. De manera preliminar, las autoridades reportaron daños materiales, sin uniformados lesionados ni afectaciones a la población cercana.

Otro hecho afectó la vía Panamericana en el sector de Mercaderes, donde un artefacto explosivo detonó al paso de un vehículo y dejó ocho heridos. En la capital caucana, efectivos del ejército detectaron y neutralizaron un dron con explosivos antes de que alcanzara su objetivo.

Otros ataques han incluido la quema de trenes cañeros en Miranda, norte del Cauca y un bloqueo carretero con volquetas en un sector de la Panamericana en Cajibío. Los reportes de las autoridades mencionan que las acciones han abarcado hostigamiento armado, uso de explosivos improvisados, ataques con drones y obstrucción de vías.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, declaró a la prensa que “no vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado. Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que se busca “focalizar todas las capacidades del Estado, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y acelerar la identificación y captura de los principales responsables de los recientes atentados terroristas en el departamento”.