Béisbol: Definidos refuerzos para las semifinales de la Liga Élite

El telón se levantará este domingo en el estadio Julio Antonio Mella, con el duelo entre Leñadores y Cachorros, antesala de otra batalla que, desde el lunes en el Latinoamericano, enfrentará a Industriales y Mayabeque en busca del pase a la final

Cuatro equipos afinan este sábado sus armas para las semifinales de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, tras definir sus refuerzos en una jornada que reconfigura estrategias y expectativas.

Industriales, líder con balance de 24-16, enfrentará a los Huracanes de Mayabeque, únicos capaces de derrotarlos en el duelo particular de la temporada, en un cruce que promete tensión desde el primer lanzamiento.

Para ese duelo, los Leones capitalinos incorporaron al receptor Andrys Pérez y al jardinero Eduardo Blanco, piezas destinadas a reforzar la ofensiva y la conducción desde el plato.

En la acera opuesta, Mayabeque apostó por el lanzador Jeinier Álvarez y el jugador de cuadro Yulieski Remón, en busca de equilibrio entre pitcheo y dinamismo defensivo.

Por su parte, los Leñadores de Las Tunas, segundos con 22-16, reeditarán su pulso ante los Cachorros de Holguín, terceros clasificados, en una serie de alto voltaje oriental.

Los tuneros sumaron al lanzador Geonel Gutiérrez y al jardinero José Amaury Noroña, mientras Holguín reforzó su nómina con el serpentinero Sammy Benítez y el receptor Harold Vázquez.

El telón se levantará el domingo en el estadio Julio Antonio Mella, con el duelo entre Leñadores y Cachorros, antesala de otra batalla que, desde el lunes en el Latinoamericano, enfrentará a Industriales y Mayabeque en busca del pase a la final.