Dos espirituanos en preselección de béisbol de Cuba para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este grupo de jugadores continuará su proceso de puesta en forma a partir del próximo lunes 13

Yankiel Mauris es uno de los dos espirituanos convocados a la preselección.

El lanzador Yankiel Mauris y el entrenador Rafael Muñoz, ambos de Sancti Spíritus, se incluyen entre los convocados a la preselección de 30 peloteros y su cuerpo de dirección, de cara a los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, de acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

Este grupo de jugadores, precisa la entidad rectora del béisbol nacional, continuará su proceso de puesta en forma a partir del próximo lunes 13.

Precisó que harán el equipo a la cita multideportiva regional 24 de los 30 preseleccionados.

A continuación la preselección nacional de béisbol.

RECEPTORES:

Andrys Pérez García. (MTZ)

Andy Cosme Oliva. (ART)

Harold Vázquez Riso. (SCU)

JUGADORES DE CUADRO:

Yoel Yanqui Vera. (SCU)

Yulieski Remón Tejada. (GRA)

Tailón Sánchez Díaz. (PRI)

Luis V. Mateo Terry. (CFG)

Jonathan Moreno Mederos. (VCL)

Henry Quintero Chávez. (LTU)

Jeison Martinez Rodríguez. (MAY)

JARDINEROS:

Yoelquis Gibert Steven. (SCU)

Leonel Moas Acevedo. (CMG)

Yasier A. González García. (HOL)

José A. Noroña Gándara. (MTZ)

Félix J. Rodríguez García. (CFG)

Yasiel J. González Castro (LHA)

LANZADORES:

Andy Vargas Laescaille. (LHA)

Frank Herrera Camejo. (LHA)

Armando A. Dueñas Moré. (MTZ)

José I. Bermúdez García. (MAY)

Randy Cueto Pérez. (VCL)

Frank Abel Álvarez Díaz. (PRI)

Brander Guevara Valdés. (ART)

Geonel Gutiérrez Jiménez. (ART)

Fher Cejas Pérez. (LHA)

Raymond Figueredo Cruz (LHA)

Yunieski García Vera. (ART)

Yankiel Mauris Gutiérrez. (SSP)

Osdany Rodríguez Obregón. (VCL)

Yunier Batista Ramírez. (CAV)

DIRECCIÓN:

Germán Mesa Fresneda, director.

Pedro L. Lazo Iglesias, entrenador de pitcheo.

Jesús Bosmenier Rodríguez, entrenador de pitcheo.

Rafael Muñoz Medina, entrenador.

Cecilio J. Dreke Carrera, entrenador.

Humberto M. Guevara Yervilla, preparador físico.

(Con información de Cubadebate)