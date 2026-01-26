Beneficiará a niños cubanos con cáncer nueva donación del proyecto Hatuey

En comparación con las necesidades esta donación es una gota de ayuda, pero lleva mucho amor, afirmó Gloria la Riva, coordinadora del proyecto y entrañable amiga de la isla

El proyecto solidario Hatuey, de Estados Unidos, trajo su octava donación de citostáticos y otros medicamentos para niños con cáncer, empeño que continuará según su coordinadora y entrañable amiga, Gloria la Riva, quien afirmó hoy aquí: “estamos comprometidos para siempre, Cuba no se rendirá y nosotros tampoco”.

Este nuevo aporte de Hatuey (acrónimo de Health Advocates in Truth, Unity and Emphaty -Defensores de la Salud en la Verdad, la Unidad y la Empatía), consiste fundamentalmente en citostáticos, a los que añadieron otros medicamentos como antibióticos avanzados y diversos medios de uso hospitalario, se conoció en conferencia de prensa.

En comparación con las necesidades esta donación es una gota de ayuda, pero lleva mucho amor, afirmó La Riva, y denunció con fuerza el bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU. contra Cuba, y la inclusión de la nación caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo, así como la reciente agresión militar norteamericana a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Reiteró respaldo a ambos pueblos, aseguró que la solidaridad con Cuba va a crecer frente a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que esa política no va a tener éxito, haciendo referencia a las manifestaciones en más de 100 ciudades estadounidenses.

Carlos Martínez Blanco, jefe de sección en el Ministerio cubano de Salud Pública para el control del cáncer, agradeció la donación, lograda gracias al esfuerzo y sacrificio de muchos colaboradores y personas de buena voluntad, dijo, poniendo de relieve “este gesto solidario y de valentía al no sentir miedo a la política de piratería del gobierno estadounidense”.

Llamó a los profesionales de Estados Unidos y naciones desarrolladas a tomar conciencia y brindar ayuda a los países pobres para defender el derecho humano a la vida, y fustigó al llamado capital financiero médico industrial que fabrica medicamentos a altos precios solo accesibles para una parte de la población.

Se pronunció por un mundo de paz en el que se pueda luchar por la vida y reafirmó: “nunca nos rendiremos, Cuba seguirá adelante luchando por la salud del pueblo y siempre contará con la solidaridad internacional”.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y estuvo acompañada por su presidente, Fernando González Llort, quien saludó cordialmente a los representantes de Hatuey, mayormente jóvenes activistas que vienen por vez primera y conocerán directamente la resistencia de Cuba acosada por el imperio.

Entre ellos estuvieron Andira Alves y Rachel Viqueires, quienes destacaron su compromiso con Venezuela y Cuba y las protestas sociales en EE. UU. resaltando que continuarán luchando contra el bloqueo y el imperialismo estadounidense.

La delegación cumplimentará un programa hasta el próximo día 31 con entregas de medicamentos a los hospitales pediátricos Juan Manuel Márquez, de la capital, y José Luis Miranda, de Villa Clara, la asistencia al III Coloquio Internacional José Martí por una Cultura de la Naturaleza, en el jardín Botánico, y recorridos por lugares de interés.