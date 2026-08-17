Colectivo Solidaridad Militante va por Cuba enviará tres toneladas de víveres para la isla

Las donaciones forman parte de parte de la jornada por el Centenario de Fidel Castro. (Foto: Germán Canseco)

En los próximos días el Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba enviará a la Isla alrededor de tres toneladas de víveres que recolectó desde el jueves pasado, como parte de la jornada por el Centenario de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana.

Concluyó la jornada de acopio de víveres e insumos médicos en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México convocada del 13 al 16 de agosto y que incluyó una variedad de actividades artísticas.

María Mónica Ramírez Vázquez, quien participa en dicho colectivo, dijo que la gente respondió donando medicamentos, entre ellos para diálisis y diabetes. Asimismo vendieron varios productos como tazas para recaudar fondos e invertirlos en fármacos.

«El pueblo ha estado respondiendo, aunque faltó difusión. Ahorita estamos teniendo aproximadamente más de dos toneladas y media en estos cuatro días. La gente ha traído cosas como paneles solares, bastones, bastante leche en polvo y medicamentos».

Lamentó que debido al bloqueo y sanciones de Estados Unidos a Cuba agravan la escasez de combustible y limitan la llegada de barcos y contenedores con alimentos, medicinas e insumos vitales, lo que dificulta de forma directa el transporte y la distribución interna de provisiones en la isla.

«El problema principal es el transporte para que lleguen las cosas, porque Estados Unidos, a través del bloqueo, ni siquiera podemos contratar empresas privadas para que lleguen todos los insumos».

Sin embargo, insistió en la importancia de continuar cooperando con Cuba a través del respaldo humanitario.

«Cuando el presidente Trump dice que Cuba es una amenaza, debemos tener la lectura de que efectivamente es una amenaza para el imperio, es una amenaza para el fascismo. Hemos visto cómo está interviniendo en América y no precisamente en su narrativa de salvación del mundo o en contra de comunistas».

«Yo he sostenido que Cuba no es pobre porque tiene una dignidad y tiene una resistencia en algo que podemos llamarle genocidio, porque ningún país ha estado 60 y tantos años resistiendo un bloqueo. Cuba no es pobre. Cuba fue el primer país que erradicó el analfabetismo. La prevención social que hay en la población es tremenda. La gente es longeva porque desde que nace está siendo atendida. Y bueno, finalmente la educación y la cultura, ¿qué podríamos decir? Y sobre todo la enorme solidaridad que tiene, aún en estos momentos, enviar equipos especializados de rescate y médicos en catástrofes a Venezuela, a Colombia, nos habla de un país con una visión de vida diferente».

Colectivo destaca respuesta de mexicanos durante jornada de acopio

Yeni García Urquiza, segunda secretaria de la Embajada de Cuba en México, manifestación que está sorprendía con el apoyo de los mexicanos. «Desde que llegué aquí al país, como parte de la misión diplomática, me ha sorprendido. Siempre sabíamos que el cariño, los vínculos con México eran históricos y muy profundos, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo, y es algo que hemos vivido constantemente.

Recordó que el colectivo y otras organizaciones de solidaridad, principalmente el colectivo de la Asociación de Cubanos, habían convocado un acopio como este en febrero de este año, donde se regalaron más de 200 toneladas.

«Como embajada, aunque no somos los promotores de este tipo de iniciativas, siempre nos gusta apoyar a todos los amigos, y más cuando sabemos que estas son unas muestras de solidaridad que están encaminadas a llegar al pueblo cubano para, en cierta manera sortear la difícil situación que estamos viviendo actualmente con el recrudecimiento sin precedentes de las medidas del gobierno de los Estados Unidos, de la nueva administración actual estadounidense, pero que ha sido uno de sus objetivos del gobierno estadounidense desde hace muchos años. Estas iniciativas de solidaridad siempre son un aliento para el pueblo cubano y para el gobierno también, saber de que no estamos solos y que estamos acompañados en nuestra lucha, que ser capaces, de decidir nuestro propio destino y nuestras propias leyes y, bueno, y nuestro futuro, por supuesto, como un pueblo soberano e independiente y que es capaz de ser independiente de otros objetivos e intereses que puedan tener alrededor del mundo».

Apuntó que México y Cuba están entrelazados muy profundamente, «no solo de ahora, desde hace muchos, muchos años, incluso cuando la guerra de independencia, podíamos decir de que había presencia tanto de México en Cuba como de Cuba en México, tanto de generales u otros nacionales, con nacionales, luchando en nuestras propias guerras de independencia. Por lo que, en cierta manera, podríamos decir de que ambos hemos transitado un camino, históricamente, un camino muy similar y creo que eso el pueblo mexicano lo conoce, lo siente y eso se ve identificado también en todas las muestras de solidaridad, que hay iniciativas que nosotros mismos a veces nos sorprendemos, ¿no?, de muchas iniciativas que salen alrededor de México y que siempre han sido para apoyar al pueblo cubano».

Agradeció a México por seguir apoyando a Cuba. «Nuestra eterna gratitud.Yo creo que no hay palabras para agradecer al pueblo de México todo lo que ha hecho, no solo ahora, sino que desde hace muchos años. Hemos sentido siempre esa cercanía de sentirnos no tanto como vecinos, sino como hermanos. Y los hermanos siempre están ahí para apoyarse tanto en los buenos como en los malos momentos.Y México ha sido ejemplo de eso. Entonces, nuestro eterno agradecimiento al pueblo mexicano, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha mantenido firme durante toda la etapa, a pesar de las presiones que vienen desde Estados Unidos. Y lo único que nos podemos decir es gracias, gracias y gracias.Y no cansarnos nunca de decirle gracias al pueblo de México.