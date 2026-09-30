Bienestar de los adultos mayores: prioridad para la comunidad universitaria espirituana (+fotos)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez acogió el Taller Gerociencia 2026, con el objetivo de ahondar en temáticas de vital importancia para el cuidado y la protección de los adultos mayores

Durante el taller se presentaron 30 ponencias que abarcan un amplio espectro de temáticas. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor y el aniversario 25 de la Cátedra Universitaria Raúl Ferrer, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) acogió el Taller Gerociencia 2026, cuyo eje central constituye el bienestar y la protección de los ancianos.

A propósito de ello, Dignorah Montano Perdomo, presidenta de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor Raúl Ferrer, de la UNISS, aseguró: «Este espacio está dedicado a divulgar lo que desde Sancti Spíritus se investiga en materia de envejecimiento; por ello, estos trabajos se enfocan en garantizar que las personas de la tercera edad podamos envejecer a plenitud, de forma activa, culta y saludable».

Asimismo, Gerociencia 2026 se enriqueció con la presentación de más de 30 ponentes, de ellos seis investigadores procedentes de Santiago de Cuba, Matanzas y Pinar del Río.

También es válido resaltar que la mayor parte de los mismos estuvieron orientados hacia la geriatría dentro de las ciencias médicas.

«Nos complació escuchar investigaciones que giraron en torno a la necesidad de preparar a los docentes para saber cómo trabajar con los adultos mayores, pues los pedagogos debemos asumir nuevos métodos y principios a la hora de educar a las personas de la tercera edad», puntualizó Montano Perdomo.

Además, se abordaron otras temáticas, entre las que figuraron longevidad y salud comunitaria, la sociología del envejecimiento, el papel de la familia en la vida de los adultos mayores, así como hábitos y prácticas saludables que se traduzcan en calidad de vida para las personas de la tercera edad.

Asimismo, encontraron espacio la salud mental, la asistencia social y políticas públicas orientadas a proteger a los ancianos, las tecnologías de la comunicación y la información, además de los grupos y asociaciones creativas para garantizar el envejecimiento saludable.

El Trío D’ Gómez fue el encargado de amenizar el taller y así rendir homenaje al reconocido músico espirituano José Ezequiel Cardoso, mejor conocido como Lalito; un tributo que se enriqueció con la presentación de una estudiante de la cátedra, quien realizó su tesina del curso básico con apuntes para llevar a cabo una biografía sobre la vida y obra de este artista.

Además, el doctor en Ciencias José Neira Milián, profesor de la UNISS, impartió una conferencia relacionada con la asistencia social y las políticas públicas como defensoras del bienestar de los adultos mayores.

«Este taller busca hacer un llamado para que todos pongamos el foco en el envejecimiento y que Sancti Spíritus, una de las provincias más envejecidas del país, pueda garantizar que su gente llegue a esa etapa con calidad de vida y lo haga a plenitud», concluyó la presidenta de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor Raúl Ferrer.