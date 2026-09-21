Revista Pedagogía y Sociedad: la voz del acontecer científico

La revista electrónica de la Universidad de Sancti Spíritus arriba a su cumpleaños 29 consolidada como una de las plataformas más importantes para la divulgación del acontecer científico en el territorio

El CRAI en la UNISS garantiza el libre acceso a la información a través de sus diferentes servicios y sus recursos en línea e internet. (Foto: CRAI UNISS/Facebook)

En septiembre de 1997 fue fundada la revista electrónica Pedagogía y Sociedad de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), y comenzó así a recorrer un camino que casi tres décadas más tarde la ha llevado a consolidarse como una de las plataformas más importantes para la divulgación del acontecer científico en la provincia.

La constancia del equipo editorial y el ingenio de los investigadores que allí publican han llevado a que Pedagogía y Sociedad se encuentre indexada en bases de datos de alto impacto a nivel global.

Entre ellas sobresalen el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), lo que permite a esta publicación científica tener mayor alcance a nivel global, así como mejor posicionamiento internacional de sus artículos y la posibilidad de que profesores cubanos y extranjeros en proceso de formación doctoral puedan divulgar a través de ella sus resultados científicos.

A propósito de ello, Lidia Esther Estrada Jiménez, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la UNISS, precisó: “Arribamos a este cumpleaños 29 con un excelente equipo editorial, cuyo trabajo y dedicación contantes son los grandes artífices de los resultados que hoy presumimos, los mismo que nos consolidan a nivel global y nos comprometen a seguir perfeccionando nuestra labor para continuar creciendo”.

Entre los retos inminentes de esta publicación están la incersión en la Scientific Electronic Library Online, mejor conocida como SciELO Cuba, una prestigiosa red de revistas científicas agrupadas bajo criterios de selección.

“Entrar a SciELO Cuba es uno de los requisitos que impone nuestro ministerio para publicaciones de este tipo; por ello ya realizamos el proceso de autoevaluación para analizar los requerimientos necesarios y, a partir de ahora debemos comenzar a rellenar los formularios y solicitudes pertinentes”, puntualizó la directora del CRAI en la UNISS.

El nuevo cumpleaños de esta publicación será celebrado en la Universidad de Sancti Spíritus a lo largo de septiembre con conversatorios, actividades de divulgación digital en redes sociales y académicas, así como encuentros especiales para reconocer el quehacer del grupo editorial y los autores que están detrás de ella.

“La revista supone un alto grado de consagración y dinamismo para llegar a este punto en que nos encontramos, además es un gran reto sostenerla pues hay que estar a la vanguardia de todo lo que sucede en el mundo a nivel científico y metodológico para garantizar el éxito”, concluyó Estrada Jiménez.