Entregan 13 nuevos Ecomóviles para reforzar el transporte en cuatro municipios espirituanos

Con la puesta en funcionamiento de los equipos, la provincia dispone actualmente de 61 vehículos de este tipo

La ampliación de esta flota constituye una de las acciones emprendidas para apoyar la movilidad de la población espirituana. (Fotos: Facebook)

Un total de 13 nuevos vehículos eléctricos, conocidos como Ecomóviles, fueron puestos a disposición de choferes de TaxisCuba de los municipios espirituanos de Jatibonico, Taguasco, Fomento y Cabaiguán, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la movilidad de la población en la provincia de Sancti Spíritus.

La entrega oficial de las llaves de estos medios permite incorporar los vehículos a la flota que actualmente presta servicios para contribuir al traslado de pasajeros, confirmó José Lorenzo García, director de la Dirección de Transporte de la Administración del Poder Popular en el territorio.

Con la puesta en funcionamiento de los equipos, la provincia dispone actualmente de 61 Ecomóviles, explicó el directivo en una información publicada en su perfil de Facebook.

Estos resultados son posibles gracias al esfuerzo del Fondo de Desarrollo del Transporte Público del Ministerio de Transporte (MITRANS) y el Proyecto de Transición Energética, que auspician la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar Rodríguez y la Universidad de Sancti Spíritus José Martí.

La incorporación de los Ecomóviles forma parte de una estrategia para ampliar progresivamente la presencia de este tipo de transporte en el territorio y en lo que resta del año se prevé que los ocho municipios de Sancti Spíritus cuenten con estos medios, con lo cual la cifra provincial ascenderá a 73, agregó el director de la Dirección de Transporte de la Administración del Poder Popular.

La ampliación de esta flota constituye una de las acciones emprendidas para apoyar la movilidad de la población espirituana, particularmente de las personas que requieren alternativas de transporte ante las actuales condiciones del servicio, afectado por el recrudecimiento del Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La entrega de los nuevos Ecomóviles tuvo lugar con la presencia de Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de esa organización en la provincia; Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba; Alexis Lorente Jiménez, gobernador del Gobierno Provincial del Poder Popular, así como de otras autoridades del Partido, el Gobierno y el sector del transporte de la provincia y los municipios involucrados.