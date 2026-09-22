Jóvenes espirituanos formalizan su ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria (+fotos)

En la Universidad de Sancti Spíritus comenzó el proceso, que se extenderá hasta el próximo mes de octubre

El proceso de incorporación a la FEU comenzó en la Facultad de Ciencias Pedagógicas, una de las de mayor matrícula en la casa de altos estudios. (Fotos: cortesía de la UNISS)

En la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) comenzó el proceso de incorporación de los alumnos de nuevo ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que se extenderá hasta el próximo mes de octubre.

Con ello, alrededor de 1 000 estudiantes se suman a partir de este momento a la organización que acoge a todos los universitarios a lo largo y ancho de Cuba.

Lis Marian Bernal Pardillo, presidenta de la FEU en la casa de altos estudios, precisó al respecto: «Durante estos primeros encuentros con los muchachos estamos explicándoles detalles del funcionamiento interno, sus deberes y derechos; además de hacerlos sentir bienvenidos, apoyados y representados en este tipo de espacios».

Asimismo, una vez que concluyan estos procesos en cada una de las facultades de la UNISS, darán inicio las elecciones de los nuevos líderes estudiantiles y comenzarán a funcionar las brigadas.

También se elegirá el nuevo secretariado de la organización, que será la voz de los estudiantes durante el curso escolar que recién comienza.