Anuncian medidas para mantener servicios vitales de salud en Sancti Spíritus

La disminución de la actividad hospitalaria, incluida las intervenciones quirúrgicas, y la reorganización de la proyección comunitaria con la participación de los especialistas en su lugar de residencia figuran entre las acciones implementadas en la provincia para enfrentar la actual crisis energética

La sala de hemodiálisis del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos continuará prestando servicios a sus pacientes habituales. (Foto: Arelys García Acosta/Escambray)

Ante el bloqueo energético impuesto por los Estados Unidos a Cuba, a raíz de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en días recientes, autoridades gubernamentales y de salud pública en Sancti Spíritus anunciaron un grupo de medidas con miras a garantizar los servicios vitales de este sector en la provincia.

En intercambio con la prensa y con directivos de organismos e instituciones del territorio, el doctor Alexis Lorente Jiménez, gobernador del Gobierno Provincial, informó que se continuará garantizando la protección en el suministro de energía a los hospitales Provincial General Camilo Cienfuegos y al Pediátrico José Martí Pérez, de la ciudad cabecera, a través de sus respectivos circuitos conectados al sistema eléctrico nacional.

En tal sentido, Lorente Jiménez llamó a extremar las medidas de ahorro en ambos circuitos protegidos por parte de los pobladores residentes en esos lugares y de los consumidores estatales y no estatales.

Por su parte la doctora Mirta Santos León, directora de Asistencia Médica de la Dirección Provincial de Salud, expuso que continúan funcionando los ocho hospitales (cuatro provinciales y cuatro municipales); y en dependencia del agravamiento de la situación energética, se adoptarán otras decisiones en la reorganización de las instituciones de salud y quedarían definidas por cada uno de los territorios las que prestarían servicios.

“En lo referido al empleo del combustible de los grupos electrógenos, este se dejaría solamente para los momentos de urgencias propiamente, no para garantizar la atención como ocurría hasta el momento”, aclaró.

Al decir de Mirta Santos, los hospitales disminuirán su actividad, y quedarán ingresados únicamente aquellos pacientes con enfermedades complejas que demanden de un tratamiento especializado.

El Programa de Atención Materno Infantil no varía en su organización: ingresarán las gestantes que lo requieran de acuerdo con su cuadro clínico en cuestión, especificó la directiva.

Mirta Santos manifestó que se realizarán solo las cirugías de urgencia y las de aquellos pacientes con procesos tumorales que comprometen la vida del enfermo. Igualmente, quienes padecen de enfermedades oncológicas recibirán las mismas terapéuticas como hasta ahora.

Santos León particularizó que la quimioterapia seguirá brindándose en el Camilo Cienfuegos; en tanto, la radioterapia continuará en Villa Clara, con el traslado de los necesitados hacia esa provincia, previa coordinación con el centro hospitalario.

Al referirse a los más de 130 pacientes que reciben hemodiálisis en la provincia, la directora de Asistencia Médica aseveró que el servicio de Yaguajay se mantiene como hasta ahora y en los días planificados; mientras que en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos existen las condiciones para garantizar el traslado de los pacientes hacia la institución en los medios habituales (taxis). No obstante, de no existir disponibilidad de combustible, los enfermos serán ingresados en este centro asistencial.

En esta etapa, los 23 policlínicos y la totalidad de los consultorios médicos de las familias (490) continuarán funcionando; aunque, no es menos cierto que los servicios en este último caso pudieran verse limitados porque médicos de algunas comunidades deberán trasladarse hasta allí para prestar sus servicios, especificó Santos León.

En la Atención Primaria de Salud, la directora de Asistencia Médica subrayó que se evalúa la reorganización de la proyección comunitaria hacia los diferentes lugares. “Solamente vamos a garantizar que, al menos, una vez al mes asistan todas las especialidades en la misma frecuencia planificada hasta el momento; todo ello incluirá la participación de especialistas residentes en esas áreas de salud”.

Asimismo, apuntó que prosigue la atención de todas las instituciones sociales, díganse hogares de ancianos y maternos, casas de abuelos, el centro psicopedagógico, entre otras.