Bombardeos alcanzan nueve hospitales en Irán; van más de 500 muertos

Un médico muestra los daños en el hospital Gandhi, que fue atacado el primero de marzo. (Foto: Internet)

Irán denunció que los bombardeos de Estados Unidos e Israel alcanzaron al menos nueve hospitales, entre ellos el Gandhi, en Teherán; afirmó que fue impactada la instalación nuclear de Natanz y acusó que también fue atacado el Palacio de Golestán, considerado patrimonio de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La ofensiva iniciada el sábado pasado dejó hasta ayer al menos 555 muertos en Irán, mientras en Israel 11 personas han perecido a consecuencia de los contrataques de la república islámica.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró en su cuenta de X que su país no permanecerá “en silencio”, al exponer: “los ataques a hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques a escuelas atentan contra el futuro de una nación. Atacar a pacientes y niños viola flagrantemente los principios humanitarios. El mundo debe condenarlo. Acompaño a mi nación en duelo. Irán no guardará silencio ni cederá ante estos crímenes”.

La agencia de prensa Isna reportó que, luego del embate “conjunto israelí-estadunidense en el sur de Teherán el domingo por la noche, el Palacio de Golestán (…) resultó parcialmente dañado”; de igual manera, precisó que las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos.

El representante iraní ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Reza Nayafi, indicó que la ofensiva incluyó la planta de Natanz.

“Una vez más atacaron ayer (antier) las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, bajo salvaguardias”, declaró a periodistas en la sede del OIEA en Viena, donde se celebra una sesión especial de la junta de gobernadores a petición de Rusia. Asimismo, reiteró que “la justificación (usada por Estados Unidos e Israel) de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es una gran mentira”.

Nayafi argumentó que Washington “usa históricamente el engaño y la desinformación para invadir países”, antes de subrayar que “esta guerra fue lanzada por el presidente estadunidense (Donald Trump), que intenta presentarse como un hombre de paz que reclama que se le entregue el Premio Nobel de la Paz”.

Durante una intervención al inicio de la reunión extraordinaria, el director del OIEA, Rafael Grossi, subrayó que instalaciones como la planta de Bushehr y el reactor de investigación de Teherán no están afectadas; no se refirió a Natanz.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que Estados Unidos “ya no estará a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”. La fuerza Quds (unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores) también advirtió que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado”.

El ejército israelí lanzó una nueva ofensiva contra la capital de Irán, Teherán, que alcanzó varios cuarteles del Ministerio de Inteligencia iraní y un centro de comando perteneciente a la fuerza Quds.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado sedes y bases de organismos de seguridad interna subordinados al régimen terrorista iraní y responsables de reprimir las protestas contra el régimen, incluso mediante el uso de la violencia y el arresto de civiles”, expuso un comunicado castrense israelí difundido en redes sociales.

Más tarde, comunicó que sus fuerzas destruyeron la sede de la emisora estatal iraní IRIB en otra ofensiva aérea en Teherán y afirmó que el edificio era utilizado “por las fuerzas del régimen iraní para promover operaciones militares”.

El Ministerio de Salud israelí informó que, desde que comenzó la ofensiva, 960 personas son tratadas en hospitales, informó The Times of Israel.

“Israel pasó años pirateando las cámaras de tráfico de Teherán y vigilando a los guardaespaldas antes del asesinato del líder supremo de Irán”, publicó Financial Times, tras asegurar que las “imágenes encriptadas” fueron “transmitidas a servidores en Tel Aviv y el sur de Israel”, explicaron dos personas con conocimiento del tema.