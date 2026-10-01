Brasil: Globo cancela debate entre candidatos presidenciales

La televisora afirmó que las sucesivas decisiones judiciales adoptadas poco antes del programa provocaron inseguridad jurídica y alteraron reglas previamente acordadas con las campañas

Los comicios están marcados por la reñida disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. (Foto: PL)

La TV Globo canceló el debate presidencial previsto para este jueves, después de recibir dos decisiones judiciales que modificaron las reglas del encuentro y tras la decisión del senador Flávio Bolsonaro de no participar.

El programa estaba previsto para esta noche, tres días antes de la primera vuelta de las elecciones generales del domingo, pero la emisora comunicó la cancelación luego de recibir decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF).

La primera resolución fue dictada por la ministra del TSE Estela Aranha, a petición de la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y prohibió a Globo exhibir el púlpito reservado al mandatario en caso de su ausencia.

Además, la magistrada suspendió la regla que permitía a los candidatos presentes formular preguntas dirigidas al aspirante ausente.

En su decisión, consideró que esas disposiciones podían generar consecuencias negativas para quien optara por no acudir y presionarlo a participar.

Lula había informado previamente que no asistiría al debate y que participaría en el mismo horario en una entrevista con el podcast Flow, que en el momento de elaborar esta nota registraba 1,4 millones de personas viendo la transmisión del programa en vivo.

Flávio Bolsonaro, por su parte, había confirmado inicialmente su participación, pero pocas horas antes del comienzo del programa anunció la determinación de no asistir.

El senador del Partido Liberal atribuyó su decisión a lo que calificó de “censura” impuesta por el TSE y afirmó en redes sociales que la prensa debía ser libre y las elecciones limpias.

La segunda resolución citada por la televisora fue adoptada por el ministro Gilmar Mendes, del STF, quien determinó que Globo debía garantizar la participación del candidato Renan Santos, del partido Missão.

Inicialmente, la emisora había invitado al debate a Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, en tanto Romeu Zema fue incorporado después de una decisión del presidente del TSE, Kassio Nunes Marques.

La legislación electoral establece que las emisoras deben asegurar la participación en debates de candidatos cuyos partidos tengan representación de al menos cinco parlamentarios en el Congreso Nacional, mientras las reglas concretas del debate se establecen mediante acuerdo entre partidos y la cadena correspondiente.

En un comunicado, Globo afirmó que las sucesivas decisiones judiciales adoptadas poco antes del programa provocaron inseguridad jurídica y alteraron reglas previamente acordadas con las campañas, y sostuvo que no había tiempo suficiente para revertir las resoluciones mediante recursos.

De acuerdo con el calendario electoral del TSE, este 1 de octubre es el último día para realizar debates en radio y televisión, con posibilidad de extenderos hasta las 07:00 del 2 de octubre.