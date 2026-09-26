Campaña de Lula prepara actos dominicales en todo Brasil

Brasil celebrará comicios el venidero 4 de octubre para escoger presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores y diputados federales, estales y distritales

Cubasí

26 septiembre, 2026 - 2:12pm

Denominada “Vamos Lula”, la jornada contempla caminatas, caravanas, concentraciones, banderazos, distribución de propaganda, actos culturales y otras iniciativas. (Foto: PL)

La campaña del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara hoy más de 500 actividades para mañana en las 27 capitales estatales y cientos de municipios, a una semana de las elecciones de octubre próximo.

Denominada “Vamos Lula”, la jornada contempla caminatas, caravanas, concentraciones, banderazos, distribución de propaganda, actos culturales y otras iniciativas organizadas por partidos, movimientos sociales, candidaturas y grupos de distintos sectores.

Según sus organizadores, las movilizaciones involucrarán a organizaciones de mujeres, jóvenes, población negra, pueblos indígenas, juristas, artistas y comunicadores, además de militantes y simpatizantes de la candidatura presidencial del Partido de los Trabajadores.

El presidente nacional de esa fuerza política, Edinho Silva, convocó a los militantes y seguidores de Lula a participar en las actividades y afirmó que la iniciativa busca llevar la campaña a las calles y las redes sociales.

“Domingo es día de ocupar las calles y las redes de todo Brasil”, declaró el dirigente, quien vinculó la movilización con la defensa de la reelección de Lula, la democracia, la soberanía y los derechos de la población.

La agenda divulgada incluye acciones con características diferentes según cada ciudad y la participación de entidades locales.

Por ejemplo, en Sao Paulo están previstas una movilización de mujeres por la democracia y una pedalada en la avenida Paulista.

En Río de Janeiro, se anunciaron diversos actos, actividades con juristas, una movilización de madres y una acción cultural en Copacabana.

Brasil celebrará comicios el venidero 4 de octubre para escoger presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores y diputados federales, estales y distritales.

Si es necesario, la segunda vuelta de la consulta en las urnas está prevista para tres semanas después.

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