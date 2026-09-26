Campaña de Lula prepara actos dominicales en todo Brasil

La campaña del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara hoy más de 500 actividades para mañana en las 27 capitales estatales y cientos de municipios, a una semana de las elecciones de octubre próximo.
Denominada “Vamos Lula”, la jornada contempla caminatas, caravanas, concentraciones, banderazos, distribución de propaganda, actos culturales y otras iniciativas organizadas por partidos, movimientos sociales, candidaturas y grupos de distintos sectores.
Según sus organizadores, las movilizaciones involucrarán a organizaciones de mujeres, jóvenes, población negra, pueblos indígenas, juristas, artistas y comunicadores, además de militantes y simpatizantes de la candidatura presidencial del Partido de los Trabajadores.
El presidente nacional de esa fuerza política, Edinho Silva, convocó a los militantes y seguidores de Lula a participar en las actividades y afirmó que la iniciativa busca llevar la campaña a las calles y las redes sociales.
“Domingo es día de ocupar las calles y las redes de todo Brasil”, declaró el dirigente, quien vinculó la movilización con la defensa de la reelección de Lula, la democracia, la soberanía y los derechos de la población.
La agenda divulgada incluye acciones con características diferentes según cada ciudad y la participación de entidades locales.
Por ejemplo, en Sao Paulo están previstas una movilización de mujeres por la democracia y una pedalada en la avenida Paulista.
En Río de Janeiro, se anunciaron diversos actos, actividades con juristas, una movilización de madres y una acción cultural en Copacabana.
Brasil celebrará comicios el venidero 4 de octubre para escoger presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores y diputados federales, estales y distritales.
Si es necesario, la segunda vuelta de la consulta en las urnas está prevista para tres semanas después.
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